Американская актриса кино и сериалов Джен Шепард, сыгравшая вместе с Элвисом Пресли в фильмах «Король Креол» и «Рай в гавайском стиле», умерла в возрасте 96 лет в одной из больниц Калифорнии. Как пишет Deadline, причиной смерти женщины стала пневмония, вызванная дыхательной недостаточностью.

Джен Шепард дебютировала на экране в 1952 году, застав «золотой век» Голливуда, снималась в многосерийных вестернах на телевидении. В фильмографии Шепард более 90 проектов, в том числе «Одинокий рейнджер», «История о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти».

В фильме «Король Креол», который Пресли называл своим любимым, Шепард сыграла его экранную сестру Мими. В музыкальной комедии «Рай в гавайском стиле» актриса исполнила роль жены делового партнера героя Пресли.

В одном из своих последних интервью артистка рассказывала, что не была поклонницей Пресли до того, как начала с ним работать, но “просто влюбилась в него” как только познакомилась с актером.