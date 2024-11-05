4 ноября скончалась экс-солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Марина Ринчинова. С 2023 года она выступала в оперной труппе филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании.

Причины смерти Ринчиновой пресс-служба театра не сообщила.

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии», — сказано в сообщении на сайте театра.

Ринчинова стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в 2023 году, она дебютировала в роли Няни в опере «Евгений Онегин».

«После этого Мария не раз очаровывала зрителей ролями Бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие», — отметили в театре.

Мария Ринчинова родилась в Бурятии, окончила Музыкальный колледж имени П.И.Чайковского в Улан-Удэ и РАМ Гнесиных в Москве. На сайте Бурятского театра оперы и балета говорится, что после этого артистка вернулась в Бурятию, «чтобы служить на сцене Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова».

«Ее заслуги и талант были отмечены на множестве конкурсов и фестивалей. Она была лауреатом и обладательницей гран-при престижных российских и международных конкурсов, таких как Международный конкурс «Белый месяц» и Всебурятский фестиваль «Алтаргана». Ее приглашали на фестивали в Казань, Баку, Санкт-Петербург и другие города, где она достойно представляла Бурятию на большой сцене», — отметили в театре.