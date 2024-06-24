Советская теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни, сообщил друг семьи фотограф Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал Рост.

Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР по теннису в различных разрядах, победительница 12 турниров Международной федерации тенниса (ITF) и лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Свою спортивную карьеру начала в 1953 году — тогда по совету ведущей советской теннисистки 1930-х годов Нины Тепляковой Дмитриеву отдали в теннисную секцию «Динамо». Вскоре после этого она стала чемпионкой Москвы среди юниоров в командной игре и в индивидуальном зачете.

В дальнейшем спортсменка стала пятикратной чемпионкой СССР в одиночном разряде, девятикратной — в женском парном разряде и четырехкратной в смешанном парном разряде. Четыре раза ей было присуждено звание абсолютной чемпионки СССР — Дмитриева первенствовала во всех трех видах программы и входила в десятку сильнейших теннисисток СССР.

Одновременно со спортивной карьерой, Дмитриева училась на французском отделении филологического факультета МГУ, который окончила в 1966 году. После окончания университета она начала работать спортивным комментаторов — в этом ей помог ее друг Юрий Рост, который посоветовал Дмитриевой пойти в главную редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР.

Свой первый прямой эфир Дмитриева провела в 1975 году, комментируя матч чемпионата СССР по бадминтону. После этого спортсменка регулярно выступала на телевидении и радио в качестве комментатора и вела спортивные новости в программе «Время».

В 1993 году перешла на телеканал НТВ, где была ведущей программы «Теннис в полночь с Анной Дмитриевой», на внештатной основе комментировала трансляции теннисных турниров на ТВ-6 и «Первом канале».