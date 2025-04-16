В возрасте 90 лет умерла старейшая актриса московского театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

«Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91 году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова. <…> Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», — говорится в сообщении.

Актриса служила в «Ленкоме» с 1961 года и выходила на сцену в течение 64 лет — почти до последних дней. Ее финальной ролью стала Берта в «Поминальной молитве» легендарной постановки Захарова.

В разные годы Горшкова играла в спектаклях «Тиль», «Иванов», «Парень из нашего города», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Бременские музыканты», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Ромул Великий», «Голубая роза», «Гамлет» режиссера Глеба Панфилова и многих других.

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории “Ленкома”», — написала пресс-служба театра.

Нина Горшкова родилась 1 августа 1934 года. В 1959 году окончила Театральное училище им. Щукина и через два года была принята в «Ленком». Первой ее работой в 1961 году стала роль в спектакле «Ночное чудо».

В прошлом году актриса отметила 90-летний юбилей. В поздравлении театра говорилось, что ее выход в «Поминальной молитве» вызывал особый зрительский восторг.