В Венгрии на 104-м году жизни скончалась пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике, старейшая победительница Олимпийских игр Агнеш Келети. О об этом пишет Nemzeti Sport со ссылкой на ее представителя.

Келети 25 декабря была госпитализирована в Будапеште с сердечной недостаточностью и затрудненным дыханием на фоне пневмонии.

«Пятикратная победительница Игр по спортивной гимнастике Агнеш Келети неделю не дожила до своего 104-летия», — говорится в сообщении издания.

В 1940 году Келети выиграла первый чемпионат Венгрии. В том же году из-за начала Второй мировой войны летние Олимпийские игры были отменены и Келети временно прекратила тренировки. Она пережила Холокост, выдавая себя за христианку и, скрываясь в деревне под поддельными документами

В 1952 году гимнастка выиграла первое олимпийское золото, а на Олимпиаде-1956 получила еще четыре золотых медали.

За свою карьеру Келети сумела завоевать 10 медалей Олимпийских игр и три медали чемпионатов мира. По окончании карьеры работала преподавателем в колледже и тренером, а также возглавляла национальную сборную и выступала судьей на соревнованиях по гимнастике.

В 1957 году спортсменка репатриировалась в Израиль, куда из Венгрии также переехали ее мать и сестра. Там она работала инструктором по физическому воспитанию в Тель-Авивском университете, потом на протяжении 34 лет в Институте имени Вингейта в Нетании. В 1959 году вышла замуж за учителя физкультуры Роберта Биро, также иммигрировавшего из Венгрии, у них родились двое детей.

В 2002 году имя Агнеш Келети включили во «Всемирный зал славы гимнастики» (Оклахома-Сити, США). В 2015 году она вернулась в Будапешт после 58 лет жизни в Израиле.