Британо-аргентинская актриса Оливия Хасси Эйсли, прославившаяся благодаря роли Джульетты в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 года, скончалась на 74-м году жизни. Об этом пишет Variety.

Режиссер Марк Уэстис сообщил, что актриса умерла от онкологического заболевания. В 2008 году у нее был диагностирован рак молочной железы, в 2018-м произошел рецидив.

«Оливия была выдающимся человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал. … Оливия прожила жизнь полную страсти, любви, преданности искусству, духовности и доброты к животным», — сказано в сообщении.

Оливия Хасси родилась в 1951 году. Впервые на экране она появилась в 13 лет, а уже в 16 сыграла роль Джульетты в оскароносном фильме режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта».

В 1974 году Хасси сыграла главную роль в фильме ужасов Боба Кларка «Черное Рождество», эта картина сегодня считается родоначальником жанра слэшер. Актриса снялась в нескольких десятках лент, в том числе «Иисус из Назарета», мини-сериале «Оно», «Смерть на Ниле» и «Айвенго».