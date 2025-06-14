Умерла театральный критик, театровед и переводчик Ирина Мягкова, ей было 87 лет. Некролог опубликовал 14 июня Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», — говорится в сообщении.

Как пишет журнал «Театръ» со ссылкой на дочь Ирину Кулик, Мягкова умерла накануне, 13 июня.

Мягкова была преподавателем ГИТИСа в конце 1980-х — первой половине 1990-х годов. Ее публикации были в самых авторитетных театральных изданиях страны, она читала лекции и выступала с семинарами по всей России. Была экспертом по литературе и искусству Франции, переводила многих французских авторов, в том числе Альбера Камю, Жака Мужено, Эрика-Эммануэля Шмитта, Жана Барбье. На многих театральных сценах французские пьесы и сегодня идут в переводах Мягковой.

В 1961 году Ирина Мягкова окончила историко-филологический факультет МГПУ им. Ленина , в 1965-м — Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения. Она много бывала в театрах в российской глубинке и советских республиках, интересовалась их развитием.

В 2014 году вышли в свет мемуары Мягковой «Чужая девочка», в следующем году они вошли в лонг-лист премии «Большая книга».

Дочь Ирины Мягковой Ирина Кулик — известный в России искусствовед, художественный критик и журналистка, автор множества публикаций о современном искусстве, кино, литературе и рок-музыке, также автор переводов французских философов, писателей и поэтов.