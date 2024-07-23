Участница фольклорной группы «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. <…> Огромная утрата для всей республики», — написал Бречалов.

Екатерина Шкляева — народная артистка Удмуртии. Она входила в оригинальный состав «Бурановских бабушек» — эта музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии получила известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.

В 2012 году они с песней Party for Everybody, написанной на английском и удмуртском языках, заняли второе место на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Баку.

После этого коллектив выступил на еще нескольких международных музыкальных фестивалях. После истечения срока действия контракта состав «Бурановских бабушек» полностью сменили, а прежние участницы образовали новый ансамбль, получивший название «Бабушки из Бураново».

Екатерина Шкляева родилась в 1937 году в деревне, которой ныне не существует. Из-за болезни матери и ухода отца на фронт бросила школу в седьмом классе и взяла на себя всю работу по дому и воспитание братьев и сестер. Повзрослев, она устроилась на Ижевский механический завод, а потом в Пермской области работала на стройке штукатуром-маляром.

Выйдя замуж, Шкляева овдовела через шесть лет, вернулась в родную деревню и до самого выхода на пенсию проработала в местном сельском хозяйстве. На телеканале «Россия» в преддверии «Евровидения» о ней говорили, что у нее «абсолютный слух», и называли «камертоном ансамбля».

«Квасит самую вкусную капусту. В ее карманах всегда есть хлеб для птиц: куда бы бабушки ни приезжали, она везде кормит голубей, воробьев и уток. Екатерина Семеновна воспитала трех детей. У нее также пять внуков и один правнук», — рассказывали о Шкляевой на телеканале.

В последнее время Шкляева болела и не вставала, рассказывала в мае изданию Izlife художественный руководитель группы Ольга Туктарева.

В 2019 году в возрасте 83 лет умерла еще одна участница основного состава «Бурановских бабушек» — Наталья Пугачева.