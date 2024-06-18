Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте киноконцертного зала «Эльдар», который Абайдуллина возглавляла несколько лет.

«Эмма Валериановна была не только талантливой журналисткой, редактором, но и замечательным человеком. Сотрудники Киноконцертного зала “Эльдар” помнят ее как внимательного, мудрого руководителя и выдающуюся, неординарную личность», — говорится в сообщении.

Абайдуллина умерла 18 июня, написала в своем телеграм-канале кинокритик Лариса Малюкова. Дата и место прощания с вдовой Рязанова пока не определены, сообщила ТАСС заместитель художественного руководителя зала «Эльдар» Елена Гурко.

Эмма Абайдуллина писала статьи об искусстве, кино, театральной жизни и музыке. В 1987 году она познакомилась с Рязановым на Международном кинофестивале в Москве, в 1995 году они поженились. Для режиссера это был третий брак.

Абайдуллина вместе с супругом участвовала в создании и открытии киноконцертного зала «Эльдар», а после смерти режиссера возглавляла киноклуб вплоть до весны 2021 года. Рязанов умер в ноябре 2015 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.