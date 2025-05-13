Умерла народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова, ей было 79 лет. Как сообщили в московском театральном центре (МТЦ) «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина, это случилось 12 мая.

«“Вишневый сад” настигло большое горе. <…> Ольга Широкова была выдающейся актрисой, символом нашего театра! <…> И вот “Вишневый сад” словно осиротел. <…> Мы скорбим о кончине Ольги Александровны. Память о ней навсегда в наших сердцах», — сказано в сообщении.

О месте и времени прощания театр сообщит позднее.

Широкова всего на месяц пережила собственную дочь — режиссер, сценаристка и актриса Татьяна Вилькина, которая родилась в браке Ольги Александровны и худрука МТЦ «Вишневый сад» Александра Вилькина, скоропостижно умерла 14 апреля в возрасте 51 года из-за острой сердечной недостаточности. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В год окончания актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — РАТИ) ее пригласили в труппу МХАТ им. Горького, где актриса прослужила 27 лет.

С 1995 года Широкова была ведущей актрисой МТЦ «Вишневый сад». Среди ее лучших ролей в театре называют Аманду в «Стеклянном зверинце», Эдду в «Танго бабочки», Лидию Жербер в «Старомодной комедии», Ольгу Берггольц в спектакле «Как быстро кончается жизнь…». Также она играла Сару Бернар в «Смехе лангусты», Мурзавецкую в «Волках и овцах» и Раневскую в «Вишневом саде».

Телезрителям Широкова запомнилась ролью Сашеньки в фильме-спектакле «Село Степанчиково и его обитатели», вышедшем в 1973 году.

Актриса была удостоена Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.