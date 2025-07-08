Заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого Московского цирка.

«Нина Андреевна оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека. <…> Ее труд никогда не будет забыт», — говорится в сообщении.

В цирке отметили, что за счет мастерства дрессуры и артистизма Корнилова была одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства. А ее любовь к животным и умение находить с ними общий язык «поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления».

Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. Карьеру начинала балериной в Ростовском театре оперетты, который во время войны был эвакуирован в Пензу. В возрасте 16 лет Корнилову зачислили в систему Главного управления цирками в создаваемый номер ­«Ривьера». Участникам номера нужно было освоить цирковые жанры — акробатику, эквилибр, жонгляж и хореографию, однако в итоге номер так и не вышел.

В 1944 году Корнилова (в девичестве Супрун) в качестве танцовщицы-акробатки была переведена в аттракцион «Слоны и танцовщицы» под руководством Александра Корнилова — представителя цирковой династии дрессировщиков. В 1958 году она вышла замуж за сына и ассистента Корнилова Анатолия.

В 1970 году Анатолий Корнилов стал руководителем аттракциона и вместе с женой усовершенствовал номер новыми танцевальными фрагментами и художественным оформлением. Впоследствии они выпускали новые аттракционы и трюки со слонами, некоторые из них затем попадали в Книгу рекордов Гиннесса.

В 90-х годах супруги передали управление своим аттракционом «На слонах вокруг света» дочери Таисии Корниловой и ее мужу Алексею Дементьеву-Корнилову. Нина Корнилова продолжала работать тренером и выступать со слонами на российских и зарубежных манежах.

Корнилова рассказывала в интервью, что дрессировала слонов «только голосом» и связывала свое долголетие с тем, что постоянно находится рядом с этими животными.

«Пока я рядом со слонами, я живу. Они греют меня, эти громадины. Я работаю с ними с 18 лет, они — мои дети, внуки, друзья. Это необыкновенные животные, понимающие речь человека, его характер», — говорила артистка.

В 2000 году Корнилова получила звание заслуженной артистки России, в 2021 году была удостоена Ордена Почета.