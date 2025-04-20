Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба Смоленского академического драматического театра имени А. С. Грибоедова.

По данным портала «Кино-театр.ру», актриса умерла 14 апреля.

«Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате. <…> Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В театре подчеркнули, что артистка запомнится «талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами на сцене».

Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде, в 1967 году окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Служила в театрах Ижевска, Тамбова, Ленинграда, Тулы и Советска Калининградской области.

С 1991 года Зима начала играть на сцене Смоленского государственного драматического театра. В интервью изданию «Рабочий Путь» она рассказывала, что в карьере ей «очень помог» муж Петр Шумейко.

«Я всегда ощущала, что этот человек, за которого я вышла замуж в ранней юности, был неотъемлемой частью меня. Все, что мы делали в творческой, духовной жизни, мы делали друг для друга. Мы всегда создавали одно», — говорила актриса.

Зима играла в спектаклях «Ревизор», «Маркиза де Сад», «Бенвенуто Отелло», «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Свадьба в Малиновке» и др. Одной из ее последних работ стала Любовь Раневская в постановке «Вишневый сад».

Помимо карьеры на сцене, Зима организовывала музыкально-театральную гостиную при театре, преподавала вокал и сценическую речь. В 2011 году Зима покинула Смоленский театр и переехала в Санкт-Петербург. В 1977 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.