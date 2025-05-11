Специальный корреспондент The Bell* Ирина Панкратова умерла в возрасте 38 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила в своем телеграм-канале основательница издания Елизавета Осетинская*.

По ее словам, на протяжении нескольких месяцев Панкратова “отважно боролась” с очень тяжелым заболеванием. Подруга журналистки Нина Абросимова сообщила в соцсетях, что на протяжении последних шести месяцев корреспондент боролась с раком.

Осетинская* напомнила, что Панкратова несколько раз становилась лауреатом премии “Редколлегия” в качестве журналиста-расследователя и назвала ее смелой, талантливой, боевой и красивой, а уход журналистки — “ужасно несправедливым”.

Ирина Панкратова окончила факультет журналистики СПБГУ в 2008 году. Она была лауреатом главной журналистской премии «Золотое перо», с 2019 года не раз получала премию «Редколлегия». Сотрудничала с изданиями “Деловой Петербург”, “Важные истории”**, “Медуза”** и “РБК”.

Панкратова узнала о тяжелом заболевании в 2024 году, пишет “Лениздат”. Она проходила лечение в одной из немецких клиник, однако победить болезнь не удалось.

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