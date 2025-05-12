Актриса, вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

«В творческой биографии актрисы около 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили роли в кинокартинах ее мужа, талантливого комедиографа, режиссера Леонида Гайдая», — говорится в заявлении Союза кинематографистов.

В организации уточнили, что Гребешкова ушла из жизни 10 мая. Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность. Как пишет Shot, Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая, церемония прощания в день похорон пройдет в закрытом режиме по воле семьи.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. На первом курсе ВГИК дебютировала в кино в картине Константина Юдина «Смелые люди». После окончания вуза снялась у лауреата шести Сталинских премий Ивана Пырьева в фильме «Испытание верности». В 1954 году поступила в Театр-студию киноактера, в котором прослужила до 1990 года.

После смерти мужа посвятила себя сохранению наследия Гайдая и памяти о нем. Выступила в качестве создателя нескольких документальных лент, организатора вечеров и творческих встреч, посвященных мужу.

Летом 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Гребешкова была госпитализирована в Москве после жалоб на боль в животе. Сообщалось, что актриса ударилась левым боком при падении. Журналисты писали, что врачи назначили Гребешковой операцию и оставили на несколько дней в больнице. Однако позднее сама заслуженная артистка опровергла информацию о госпитализации.