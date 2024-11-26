Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская умерла в Саратовской области на 101-м году жизни, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

«Мария Филипповна — удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина», — говорится в сообщении главы региона.

Бусаргин напомнил, что именно в Берлине военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы.

«Этот снимок стал символом несокрушимости советского народа», — отметил губернатор.

Он выразил соболезнования родным и близким Лиманской, а также отметил, что гордится тем, что был лично с ней знаком.

После войны Мария Лиманская работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года она жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области у дочери.