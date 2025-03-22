На 86-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени, у актрисы остановилось сердце.

«Она стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели», — утверждается в публикации.

В декабре 2024 года и январе 2025-го Shot и Mash сообщили, что Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей из-за сильных болей. По данным Shot, актрисе регулярно ставили обезболивающие уколы и давали специальные препараты, чтобы «блокировать болевые ощущения».

«Если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встает с кровати из-за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких», — говорится в публикации.

Дочь Голубкиной Мария в январе 2025 года заявляла, что ее мать испытывала серьезные проблемы со здоровьем последние пять лет, у нее были диагностированы два вида онкологии и болезнь Паркинсона. По ее словам, в последние десять лет актриса проживала в медицинском пансионате.

«Она не ходит, <…> у нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: «только что чуть не умерла». Тебе врач говорит: «Она сейчас умрет, у нее метастазы». Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказала Мария Голубкина в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

В октябре 2024 года Mash писал, что Голубкиной диагностировали злокачественное заболевание системы крови и присвоили паллиативный статус. У актрисы были нарушены слух и зрение, пишет телеграм-канал.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища. Затем поступила в ГИТИС. Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962), где сыграла «корнета» Шурочку Азарову. После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Российской (до 1993 года — Советской) армии. Снялась более чем в двух десятках фильмов, в том числе в картинах «Дайте жалобную книгу» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1967), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979). Была женой Андрея Миронова с 1977 по 1987 год, до момента смерти актера. Голубкиной присвоено звание народной артистки РСФСР. Она была награждена двумя орденами «Знак Почета» и орденом Дружбы.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поздравил Голубкину с 85-летием. «Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.