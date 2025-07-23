Компания NtechLab внедряет в Нижнем Новгороде нейросеть, которая поможет оптимизировать движение автобусов, троллейбусов и трамваев.

Система в режиме реального времени анализирует пассажиропоток на остановках, фиксирует переполненные точки и автоматически сигнализирует диспетчерам о необходимости усилить маршруты.

Алгоритм работает на основе обезличенных данных, подсчитывая количество людей на остановках. Это позволяет оперативно корректировать график движения и задействовать дополнительный транспорт в часы пик. Разработка уже охватывает сотни остановок города, а в перспективе может быть масштабирована и на другие регионы.

«Продукты NtechLab направлены на улучшение качества городской среды, к которой, несомненно, относится и комфортный общественный транспорт. Сейчас наше решение охватывает 300 остановок Нижнего Новгорода. Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах — интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время», — сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Помимо мониторинга транспорта, NtechLab активно внедряет в Нижегородской области и другие цифровые решения. Например, система уже следит за заполненностью мусорных контейнеров, а после подписания соглашения на форуме ЦИПР-2025 в регионе появятся и новые «умные» сервисы для городской среды.