Певец Эдуард Шарлот вернулся в Россию, так как почувствовал «неописуемое рвение примкнуть к рядам сограждан», теперь он раскаивается в своих поступках, черном пиаре и пишет музыку на стихи великих русских поэтов. Шарлот, находящийся в СИЗО в Самаре, дал интервью RTVI, в котором рассказал о своем эмоциональном состоянии, надеждах, фейковом туре, поэме и быте.

Шарлота арестовали в декабре 2023 года. На него заведены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и повреждении документов (ч. 1 ст. 325 УК РФ). В июле 2024 года музыканта внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Поводом для ареста стали видео, опубликованные певцом в соцсетях, на которых он портит свой военный билет, сжигает паспорт, разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. В конце 2023 года Шарлот написал письмо с раскаянием патриарху Кириллу. Также он попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова.

Слышали ли вы о том, что кто-то разместил пост от вашего имени о готовящемся туре по городам России?

В середине июля ко мне пришел отец на первую из двух свиданок в месяц. Длятся такие встречи ровно час при ограждении оконным стеклом, как в ломбарде, с использованием телефонных трубок, как в двадцатом веке. Зачастую именно папа делится информацией извне.

Между прочим, небольшой тур состоялся за крайние восемь месяцев перед арестом. Старт с Санкт-Петербурга, следом родная Самара, затем Саратов. Как и полагается, были автограф-сессии, номера и минимальный бытовой райдер. Успелось даже справить месяцок в лечебном санатории «Святая София».

Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с «концертной» площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается.

— Оказывается, недавно у тебя прошли концерты! — удивляется отец.

— Но какие? — недоумеваю я.

— В прекрасных городах России. Заметил объявление в сторис твоего инстаграм*. Разве ты ничего об этом не знаешь? Эдик, ты даже не пригласил… — улыбчиво возмутился отец.

— Нет! Впервые слышу, — перехватило дыхание у меня.

— Значит, кто-то разместил новость без твоего ведома, — поразмышлял папа вслух.

— Давненько я подметил странности у траффика в своем профиле. Или его взломали, или же в нем завелось привидение, — испугалось мое израненное сознание.

Знаете ли вы, кто это мог сделать и зачем?

Грустинка опутала нынче, что несостоявшийся тур привлек больше внимания, чем прежние концертные сетки. Признаюсь, я легко относился к аккаунту и мобильнику: часто выкидывал аппарат из окна, разбивал об пол, а затем тащился в ремонтные салоны.

Возможно, произошла утечка данных, то бишь логин/пароль известны неопределенным лицам. Сколько их: пять, десять, двадцать, сто? А учитывая то, что я проводил время с тысячами неизвестных людей (джем-сейшены, корпоративы, хиппи-движения, творческие мастерские) за период карьеры, то чему тут удивляться.

Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН. Его помышление намекает о сильном желании Шарлот концертировать.

Чем вы занимаетесь в СИЗО?

В самом начале, суток за 40, сочинил комедию в стихах «Мое раскаяние». Получился роман, основанный на реальных событиях, стартуя от момента роста популярности, будучи двадцатилетним студентом, до пребывания в психбольнице «Св. София» по следственной надобности. Творческое дело не позволяло утопать в отчаянии.

В общей сложности в камерах (хатах и палате «Софии») пожил примерно с шестьюдесятью арестантами. Контактировал при перемещениях еще с парой сотен.

У всех вызываю интерес: блатных, сотрудников ФСИН, полицейских, бедолаг, красных (осужденных работников централа). Встречается и негатив. К примеру, один гражданин Таджикистана применил в мою сторону рукоприкладство, неделями оскорблял на таджикском при другом соотечественнике и якобы «тайком» рукоблудствовал, а я не знал, как от него переселиться достаточно долго. Конфликт разрешился тем, что теперь на централе многие осведомлены о таком дурачке, как он.

По большей части меня поддерживают, сидельцы относятся с уважением. Кто-то берет автографы, кто-то угощает по мелочи.

Недавно написал рассказ-эссе в течение шести суток. И оно, и «Мое Раскаяние» являются первыми писанинами в жизни, опыта подобного не было.

В СИЗО наблюдается контингент людей, которых нигде не встретить в оном количестве. Существуют и те, кто спокойно проводит здесь досуг, а кому-то жутко не по нраву. Я же проанализировал всерьез множество поворотных решений из собственной жизни и представил два варианта развития.

Как иронично ни прозвучит, но однообразное время, текущее в стенах тюрьмы, пожирает лишнее вашего рассудка при маленьком условии, если не передержать тут человека.

В ближайшие недели со мною произойдет что-то либо очень позитивное, либо радикально плохое. Зависит от места пребывания, настроя, уровня давления. Чувствую, как тяжбы усиливаются. Природу внутри и окружающей среды не под силу изменить. За нею ухаживают, либо убивают.

Как проходит ваш день?

Предпочитаю мёд, орешки, фруктики на завтрак — идеальное начало дня, но весьма редкое. Чаще всего просыпаюсь от стука в дверь. За нею несколько сотрудников, собирающихся проверять, осматривать камерообразную лачугу с металлоискателем. Скучный, унылый процесс, укладывающийся в пять минут.

Предпочитаю чтение. Разговоры «ни о чем» с сокамерниками или встречными неприятны, так как темы базируются на статьях УК, матерщине. Уборка — одно из любимых занятий, благо вода горячая из-под крана течет. Ежедневно продолы полнятся тюремными слухами, и создается некое движение, мало интересующее меня.

Размышляю о ранних поступках, словно просматривая кинофильм из негативных эпизодов. Совесть щиплет стыд. Каждый день — испытание. Неподвижно принимаю удар по сердцу, обучаясь адекватному смирению. Вспоминаются оплошности при некрасивом поведении в ту или иную пору.

Повысил уровень игры в шахматы. Мой дед написал около 10 книг про них. Числится «почетным гражданином» города, авторитетным в сфере писателей. Вот и со мною подружились черно-белые фигурки.

Какие программы вам показывают по телевизору?

Более 80% времени в тюрьме я провел без теле- и радиовещания. Отсутствие новостей, развлекательных программ и иного контента — выбивает из инфополя. Наполнял минуты поглощением литературы, а вдогонку накромсал новый музыкальных альбом на стихотворения Русских поэтов (А. Блок, Б. Пастернак, М. Цветаева и др.), составив гармонические партии в голове.

Нуждаюсь, конечно же, в компании излюбленных передач, дружелюбных шоу-ведущих, особенно в такие, пронзительные страхом, часы. Впрочем, ценность качественной медиапродукции непременно возросла — никто не способен завладеть так просто мною.

Какие из них вам нравятся?

Приоритетным, бесспорно, остается телеканал «Культура», коим охотно образовываешься. Программа включает: познавательный материал в форматах лекций/обсуждений; транслируются интервью профессоров элитных культурных учреждений; звучат симфонические оркестры и так далее. На участь заключённую выпадала возможность насладиться этим.

ТНТ, СТС ставят порою клёвые кинчики, хоть и с многократными повторами. Лайкаю футбол на «Матч ТВ» — классе в восьмом возникла искренняя идея связать себя со спортивной журналистикой, а апогеем послужило бы комментаторское кресло. Казалось, комментировать футбольные матчи, путешествуя при этом по планете, — занятие отменное.

В каких условиях вы находитесь?

Максимальной изолированности от общества в нестерильных условиях. Дизайн, оформление, вид комнаты — далеки от премиума. Шконки ржавые — повесишь полотенце, и оно практически моментально покроется желтыми пятнами. Белый светильник бьет по глазам (лучи света для зеков), решетки на окнах пробуждают психологических осложнений на перспективу. Помещение настежь прокурено, сыро и душно одновременно. Душ раз в неделю (баней тут называют). Местечко пострадать, без всякой эстетики цивилизации.

Лицезрел, как люди сходят с ума в самые первые дни, все-таки замкнутое пространство, оставляющее наедине с ментальными тараканами. Атмосфера давит лично на меня, но уроки вынести можно, например, не попадать сюда вновь. Путь арестанта сложен духовно воинственен. Достойные встречаются, как и везде их — на вес золота, они сами на тебя выходят.

Чем вас кормят?

Раздача пищи происходит трижды по стандарту. Рацион обыденный: на утро подается сечка/пшенка/овсянка, молоко/масло; в обед — щи/рассольник, компот/кисель, картошка с мясом; по ужину — лапша/каша перловая, рыба. Блюда чередуются поваром. В каких условиях изготавливается еда — неизвестно. Воздерживаюсь от лишнего потребления баланды.

Как ваше самочувствие?

Ущемленное темницей. Хроническая печаль никак не угомонится. Грущу ежечасно и, как по графику, хвораю.

Оказывают ли вам медицинскую помощь?

29 мая, будучи в наручниках и в сопровождении полицейского, я поскользнулся при спуске по неудобной лестнице из автозака. Упал и не мог подняться несколько минут, загибаясь от боли в ноге, взирая на башмаки сотрудников полиции. Целью визита являлось заседание по мере пресечения. Около восьми часов ожидал его в здании суда, и меня по итогу возвратили обратно на централ. Более шести суток не отводили в санчасть, заживление усугублялось. По ночам просыпался с дикой неприязнью. Выбить действующую таблетку здесь — целое справочное дело, не говоря уже об эластичном бинте.

Кто с вами общается?

Диалог затевает большинство, задавая плюс-минус классические вопросы. Гость с подобным бэкграундом ошеломляет здешних постояльцев. Интересуются и делюгой, и закулисными тайнами эстрады. Местные поэты младых лет высылают на «экспертную оценку», как сами же и говорят, свои стихосложения.

Вдоволь нахожу себя одиноким, близких не подменить. Встречались ветераны СВО, и я осознал, насколько недооценивал мужество военных нашей страны. Бок о бок мы трапезничали и обсуждали происходящее на фронте.

Ваши родители вас часто навещают? Что они вам говорят на встречах?

Шарлот-старший приводит в норму мой рассудок благоразумным повествованием действительности. Беседуем о теплой даче, любимом домашнем пианино. Говорим о брате. Папа — носитель редкого педагогического стажа, он не нагромождает провинившегося излишним упреком, избегая нерасторопной сломленности сына.

Одним словом, встречи — терапевтические. Отец, по одному из рассказов, стал участником музыкального коллектива, выступающего на «битловских» мероприятиях, с которых и я начинал свое сценическое формирование фронтмена. Не терпится выступить совместно!

Часто ли вам приходят письма от поклонников?

Увы, за весь срок доходило не более десяти. Уверен, сотни-тысячи писем утаиваются. По причине перевоспитания, полагаю. Передаю лучезарный «привет» неравнодушным!

Что они обычно вам пишут?

О том, как музыка Шарлот опекает их умиротворенность, излечивая раны душевной конструкции. Делятся уютом семейного очага через пересказ легкомысленных историй.

Вы им отвечаете?

Равноценным награждением самоотдачи слушателей по истине [могут быть лишь] выпуски песен, поскольку наиболее объемно, честно и сильно высказываюсь на художественном поприще. Надобно подарить неосязаемую эйфорию в ответ за личные лихие проделки. Словечки на листе несоизмеримы доверию слушателя. В подкове моя воля, позвольте оправдать поддержку ремеслом.

Удается ли вам заниматься творчеством сейчас?

Переживаю моральный упадок с конца весны, когда состоялось очередное продление ареста. Творческие часики кричат. Профессиональные ритмы само собою сформировались так, что летний период — самый работоспособный и продуктивный. Мне необходим музыкальный уголок для сокровенного извержения. Мелодические схватки, подобно женским родам, внутри, заместо детишек — песенки, и грозит им аборт. Разлука с аудиторией душит вдохновение.

Как вы думаете, чем закончится следствие?

Надеюсь, не переломанной надеждой и не разорванным сердцем в клочья. Прогнозировать боюсь. Невостребованность, как композитора, певца, скажется непростительной трагедией до окончания моих растрепанных дней. С опаской ожидаю вердикта, пытаясь отбросить неверье в наилучшее.

Если вас оправдают, что вы сделаете в первую очередь?

Слезами обниму родных от счастья. Отблагодарю государство за дарованное помилование и людей, простивших меня. Желаю зачать малыша и служить отечеству, создать и пустить в ход обновленную версию Шарлот в качестве законопослушного гражданина, пианиста, исполняющего классические прелюдии культовых русских мастеров (Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Крамер), писателя сказочной литературы, педагога (в 2021 году окончил Академию Искусств по классу эстрадно-джазового фортепиано) и автора романтичных песен, арий, романсов.

Оправдание поможет реабилитироваться в социуме. Нуждаюсь во втором шансе, в развитии на пользу обществу заложенных Богом навыков, окупая их добрыми помыслами в художественной реализации.

Какие мысли у вас были, когда вы возвращались в Россию?

Неописуемое рвение примкнуть к рядам сограждан. Понимание о понесении ответственности закрадывалось в уме, но, признаться, усомнился в ее неотложности, как и пугающей форме. Присущая мне затуманенность в те дни сподвигла совершить черно-хайповый акт возврата.

Думалось, отъеду в деревеньку, приведу мозги в необходимую норму, затем, сподобившись организовать ряд квартирников, посещу Питер. Я чувствовал застывшую, повсюду повсюду преследовавшую вину и не понимал, как преподнести извинения. Звучит, возможно, спорно, но я заблудился в кукурузном поле своей грубости на тот момент. Судьба наставила на сей шаг искупления — в этом был уверен полностью.

Жалеете ли вы об этом решении?

Нет, жалею о проступках. На этапе проживания в Республике Армении на горизонте мелькали перспективные предложения. Один мигрировавший миллионер из России всё зазывал присоединиться к нему в Лас-Вегас: жить под крылом, зарабатывая на хлеб как и прежде — музицированием, заочно [он пообещал] знакомства с влиятельными людьми в музыкальном бизнесе. Забавных интриг и с другими странами хватало, будь то Португалия, Турция, Индия. Но чем дальше отдалялся от Земли-Матери, тем становилось более тошно, грустно, опустошенно. Я огорчен лишь в страшном сне, коли окажусь не нужным ей — своей стране.

Что бы вы хотели изменить, если бы была возможность вернуться в прошлое?

Вовремя ограничиться от опасных искушений, приведших к затруднительному разрешению.

В мои 14 лет за плечами лежал именуемый аттестат об окончании музыкальной школы, но только к 16 годам отворились врата в зачарованное безграничье музыкального волшебства. Панк-рок шприцом вогнал энергичный запал на последующее десятилетие. Соприкоснувшись с эдаким провокационным течением, ринулся подыгрывать кумирам сего жанра. Эксцентричное поведение, прикид популярных музыкантов (Сид Вишес, Билли Джо), их посыл символизировали протест, и мой взор заострился в поисках обновленных фактур. Произошла катастрофа. Не под силу поменять прошлое, ориентиры же преображаю и по сей день, не покладая рук. Умри или изменись, как говорят. Не отступать и не сдаваться.

Как изменились ваши представления о жизни за последние полгода?

Несомненно укрепилась ценность обыкновенных потребностей: прогулочка под голубыми облаками по парку, походы в лавку за сладостным кусочком лакомства, покой в гостиной своего дома поздним вечером, перемещения по улочкам на авто с открытыми окошками. Я понял, какую большую значимость представляют возможности, приобретенные карьерой и как инфантильно распоряжался столь особенным статусом, отмеченным коллегами, должностными обязанностями с компаниями в индустрии, возложенными надеждами слушателей.

Какая песня/мелодия лучше всего описывает ваше состояние сейчас?

Вивальди «Времена года».

Где бы вы больше всего на свете хотели оказаться?

Город Санкт-Петербург. В преддверии сомнительного отъезда исследовал музеи, посвященные великим поэтам России, записывал материал в культовых музыкальных студиях и подружился с невероятными людьми. Когда нападает хандра, вспоминаю колодцы, парадные, театры, площади, памятники, мосты, освященные приглушенным фонарным светом.

О чем вы думаете чаще, когда оказываетесь наедине с собой?

Об ошибках и смерти.

Чего вам сейчас больше всего не хватает?

Прощения от тех, кого когда-либо обидел.

О чем вы сейчас мечтаете?

О долгой жизни или немедленной кончине.

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