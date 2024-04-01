Сценарист и капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко скончался на 72-м году жизни. Об этом в телеграм-канле сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

«Ушел Слава, Святослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — написала она.

Святослав Пелишенко много лет играл в КВН и был капитаном команды «Одесские джентльмены».

С 1991 года в Москве он сотрудничал с российским и руководил отделом юмористических программ. Пелишенко — один из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Субботний вечер», «Песня года» и других программ. В 2007 году он получил премию «ТЭФИ» как сценарист программы «Городок».

Также Пелишенко снимался в кино. Его фильмография насчитывает несколько работ, среди которых роль в 69-й серии «Моей прекрасной няни».