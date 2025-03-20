Обеспокоенность по поводу кризиса на рынке яиц выразил депутат Европейского парламента от Румынии Дэниел Буда, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его обращение.

«Рынок яиц в ЕС столкнулся с кризисом, вызванным вспышками птичьего гриппа, такими как недавняя вспышка в Польше, где были уничтожены миллионы птиц», — сказал он.

По словам евродепутата, такой кризис ставит под угрозу стабильность европейского агропродовольственного рынка. Буда также обратился к Еврокомиссии, чтобы узнать, какие меры она планирует принять для поддержки пострадавших производителей. В частности, европейского чиновника интересует, будут ли использованы устойчивые модели производства на традиционных небольших фермах, чтобы преодолеть кризиса.

«Какие шаги предпримет Комиссия для обеспечения стабильности агропродовольственного рынка и поддержки производителей, пострадавших от вспышек птичьего гриппа?» — заявил Буда.

Как отмечает издание, в 2024 году поставки украинской сельскохозяйственной продукции вызвали кризис в этой сфере, что привело к массовым протестам местных фермеров. Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обращала внимание Еврокомиссии на важность сохранения продовольственной независимости Европы и создании более выгодных условий для фермеров.