Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против принятия в России закона о домашнем насилии и назвала его опасным, потому что он «может подорвать фундамент института семьи, как это произошло в европейских странах», и «уничтожить брак как таковой». Об этом она заявила в интервью изданию 116.ру, комментируя законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в России», который пытаются принять с 2016 года.



По словам Волынец, любое обращение в правоохранительные органы в связи с насилием «можно сфабриковать». «Даже если женщина или мужчина будут говорить о том, что не имеют никаких претензий [друг к другу], то «будет считаться, что жертва запугана и боится признаться», заявила она в разговоре с журналистами издания.

Омбудсмен добавила, что после совершенного акта насилия «одному из супругов, как правило, мужчине» выдается специальный охранный ордер, который запрещает ему приближаться к имуществу, «даже если это единственное его жилище и даже если он вообще не виноват», а это «существенно портит жизнь».

Охранный ордер — постановление суда, используемое для обеспечения безопасности жертвам домашнего или сексуального насилия, а также сталкинга. Ордер выдается супругу-агрессору, которому временно запрещается приближаться к жертве насилия или ее родственников.

По словам Волынец, авторы инициатив по борьбе с домашним насилием «откровенно лгут», когда говорят о растущем тренде преступлений в отношении членов семьи. «По данным МВД, не более 1000 убийств ежегодно происходит в отношении супругов», — сказала омбудсмен. При этом большая часть приходится не на женщин, а на мужчин, «доведенных до отчаяния женщинами», считает она.

Кроме того, авторы «приписывают законопроекту и административные нарушения», которые на самом деле «не являются преступлениями против женщин и детей», заявила Волынец. О каких именно нарушениях идет речь, омбудсмен не уточнила.

«Мы сделаем все для того, чтобы этот законопроект не был принят никогда в нашей стране. Тем более, что этот законопроект противоречит указу президента № 809 „О защите традиционных духовно-нравственных ценностей“. Что законопроект, а точнее — понятие о „домашнем и семейном насилии“ дискредитирует институт семьи и брака. Мы его не пропустим», — сказала Волынец.

Омбудсмен также добавила, что за защиту мужчин и женщин, подверженных насилию, «должны отвечать правоохранительные органы», которые часто не возбуждают уголовные дела после обращений супругов, что является «грубым нарушением закона». «Необходимо ужесточить ответственность правоохранительных органов за игнорирование таких сигналов», — заключила Волынец.

Ранее журнал «Научный портал МВД России» со ссылкой на Главный информационно-аналитический центр МВД писал, что в результате бытовых конфликтов в 2021 и 2022 годах были убиты 895 женщин. За этот период полиция также выявила более трехсот тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием. Самое распространенное из них — побои.

Согласно результатам опроса исследователей Russian Field и партии «Новые люди», почти все опрошенные женщины (около 95%) высказались в поддержку принятия законопроекта о домашнем насилии. Среди мужчин-респондентов доля поддерживающих составила 83%. Как отмечают исследователи, каждый пятый из опрошенных лично сталкивался с насилием в семье.