Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. По его словам, все они понесут неотвратимое наказание.

Медведчук отметил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработал киевский режим во главе с занимающим тогда пост и.о. президента Украины Александром Турчиновым. По его словам, за 10 дней до трагедии прошло совещание «по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», участие в котором принимали бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

«К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — отметил Медведчук.

Глава движения «Другая Украина» подчеркнул, что согласно планам чиновников, датой проведения операции было изначально назначено 2 мая — день футбольного матча, что объясняло наличие большого числа членов фанатских группировок и 500 радикалов «Правого сектора»*.

По словам Медведчука, доставка исполнителей на место была организована Аваковым, Парубием, Коломойским и его подручным Игорем Палицей, «который руководил акцией на месте и за «успешное» ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».

Глава движения «Другая Украина» подчеркнул, что все они должны понести «суровую ответственность». По словам Медведчука, «этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор управляют Украиной».

«То, что за 10 лет это страшное, жестокое преступление, а только официальное число заживо сожженных — 48 человек, не заинтересовало западную «демократию», говорит о том, что идеологами, заказчиками и исполнителями были нацисты, которых иначе как озверевшими фашистами назвать нельзя», — заключил политик.

10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла потасовка между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором забаррикадировались активисты «антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений.

В мае 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала неэффективным расследование событий в Одессе. Вместе с тем, Фиона Фрейзер, в то время возглавлявшая миссию, сообщила, что активисты систематически срывают судебные заседания по делу о беспорядках.

Тогда же российский МИД обвинил Украину в затягивании расследования пожара в Доме профсоюзов в Одессе. При этом в ведомстве выразили надежду на то, что Киев создаст условия, при которых власти смогут «провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года».

В мае 2019 года Генпрокуратура Украины сообщила, что бывших чиновников украинского МВД подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей во время событий в Одессе. Годом ранее к 5 годам лишения свободы был заочно приговорен один из участников массовых беспорядков, лидер местного «Антимайдана» Дениса Яцюка. Также велось следствие по делу бывшего начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя по общественной безопасности Дмитрия Фучеджи. Последнего в 2023 году заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что личности виновных за трагедию в Одессе известны, и Москва примет необходимые меры для того, чтобы наказать этих людей.

*организация признана экстремистской и запрещена в России