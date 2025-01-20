Z-каналы назвали участников резонансного видео из воинской части Тывы, на котором двое «тыловиков» с нарукавниками военной полиции (ВП) издеваются над «штурмовиками» перед их отправкой в зону военной операции на Украине. Один из военных избивал их дубинкой и пытал электрошокером, против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ЦВО, которое цитирует РБК.

В пресс-службе отметили, что совместно с правоохранительными органами обстоятельства произошедшего выясняет комиссия Минобороны, передал военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц. Избивавшего он назвал «упырем в форме военной полиции».

Ранее правительство Тывы заявило, что по поручению главы региона Владислава Ховалыга взяло случившееся на особый контроль.

Что произошло

Видео избиений появилось 19 января в телеграм-канале организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», которая надеялась привлечь к нему внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Запись затем распространили военные блогеры, а также опубликовал в своем канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Запись датирована 16 января, местом обозначена в/ч 55115 Кызыла, где дислоцируется 55-я отдельная гвардейская горная мотострелковая бригада.

«Процедура перед отправкой военным бортом из пункта постоянной дислокации в зону боевых действий (на Украину)», — написано в титрах.

На видео двое военных в камуфляже с нарукавными повязками ВП кричат на двух других мужчин, при этом один из военных периодически избивает обоих дубинкой и приставляет к им разным частям тела электрошокер. Одну из своих жертв военные заставляют подняться с пола на ноги, мужчина поднимается, опираясь на трость, после чего получает удар сзади дубинкой и снова падает.

Орудующий дубинкой и шокером угрожает обоим изнасилованием, следом мужчина с тростью получает электрический разряд в область ягодиц и кричит от боли. Второй мужчина, стоя на коленях, многократно повторяет: «Я сам на борт записался», но в ответ получает удар коленом в лицо и дубинкой по спине.

Военный, обращаясь к своим жертвам, называет их «штурмовиками» и говорит, что сам тоже «штурмовик».

Бородин написал в своем канале вечером 19 января, что «пообщался по телефону с одним из сослуживцев участников видео». Как утверждал активист, на место оперативно прибыли сотрудники ФСБ. В отдельном посте Бородин подтвердил, что запись сделана в части 55115 Кызыла.

«На данном видео военнослужащие перед отправкой в зону специальной военной операции, я имею ввиду, на передовые позиции. Ребята после больницы еще до конца в себя не пришли. И, значит, с проблемами по здоровью <…> их все равно решили закинуть на передовые позиции. Соответственно, были возмущения, были вопросы. Их начали избивать», — описал происходившее Бородин.

Он утверждает, что одному из мужчин «отбили позвоночник», и он находится в больнице «в тяжелом состоянии».

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, представляющий Тыву, назвал произошедшее «беспределом» и потребовал призвать к ответственности не только того военного, который пытал сослуживцев, но и второго, который был с ним заодно.

«Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Уверен, он получит строгое наказание», — написал депутат.

Что известно о военных на видео

В день распространения видео Baza сообщила, ссылаясь на данные «силовых» телеграм-каналов, что бойцов штурмового подразделения избивал и пытал током сотрудник военной полиции с позывным Бешеный.

В некоторых Z-каналах 20 января появились данные, что мужчины в камуфляже возможно, не имеют отношения к военной полиции. Там также раскрыли их имена.

«Оба с в/ч 55115, тот что наносит удары — Кошелев Алексей Леонидович — стрелок ошр [отдельного штрафного батальона]; второй — Мумбалдаи Алдын-оол Сергеевич — пулеметчик. На видео Кошелев и сам поясняет, что он сам “штурмовик”. Они проходят службу в штурмовом подразделении, а в ППД [пункте постоянной дислокации] находится после ранения», — пишет автор телеграм-канала «Синяя Z борода» Тимофей Ермаков.

Источник военного блогера утверждает, что мужчины «нарядились» в военную полицию.

«По словам источника, они были прикомандированы к войсковому взводу ВП и назначены для обеспечения правопорядка среди направляемых в зону СВО, в связи с чем, почувствовав власть, “нарядились” и резко стали военной полицией», — говорится в посте.

Источник канала «Синяя Z Борода» также утверждает, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК — превышение должностных полномочий с применением насилия. Такие же данные ранее привел канал «Белорусский силовик», на который, в свою очередь, сослались «Два майора». Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

По словам Ермакова, имеются и другие сведения — что двое в камуфляже все-таки служат в военной комендатуре. «Эту версию косвенно подтверждает наличие у Кошелева табельного оружия, да и нарукавник ВП просто так не дают», — рассуждает он.

Подтверждение того, что второй военный на видео — это Алдын-оол Мумбалдай, получило «Агентство»*, которое дозвонилось до его брата. Как сообщает издание, Мумбалдай стал пулеметчиком в армии в конце 2010-х, а до того работал учителем.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов