Штормовые нагоны от тропического урагана «Альфред» обнажили затонувшие в XIX веке корабли у восточного побережья Австралии в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, пишет Independent.

В Баллине, на севере Нового Южного Уэльса, предположительно обнаружены останки «Кометы» — колесного одновинтового деревянного парохода, потерпевшего крушение в марте 1890 года на косе реки Ричмонд. Куратор Военно-морского музея Баллины Рон Кребер пояснил, что этот район издавна считается «кладбищем погибших кораблей» — там у побережья произошло по меньшей мере 64 кораблекрушения.

По его словам, обломки парохода уже обнажались в октябре 2024 года, но лишь ненадолго, а потом были снова скрыты песком, но теперь их стало видно лучше, чем когда-либо. Кребер подчеркнул, что властям придется принимать какие-то меры в связи с этим, поскольку корабль находится в той части пляжа, которая является «основным местом для купания», и некоторые посетители «уже начали совершать акты вандализма».

Представитель Департамента по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам призвал общественность «любоваться им на расстоянии». Он также напомнил, что в Новом Южном Уэльсе действует закон по охране затонувших кораблей, и штраф за нарушение их сохранности или повреждение может составлять до 1 млн долларов.

Штормовые воды также обнажили обломки судна SS Dicky на пляже Дики-Бич на побережье Саншайн-Кост. Этот пароход, следовавший из Рокгемптона в Брисбен в 1893 году, был выброшен на берег сильными штормами и оставался достопримечательностью пляжа более века. «Это единственный пляж для серфинга в Австралии, названный в честь затонувшего корабля», — поясняет автор книги о затонувшем судне, историк Джон Гроувс.

В 2015 году обломки SS Dicky были «захоронены в целях безопасности», но теперь из-за шторма вновь появились над поверхностью песка. Фотограф Трейси Кили, которая на протяжении многих лет делает снимки останков судов, рассказала, что рада видеть их вновь на поверхности: «Это был такой культовый объект фотографии, особенно на рассвете».

Ураган «Альфред» вызвал масштабную береговую эрозию вдоль восточного побережья Австралии, и морские эксперты утверждают, что из-за смещения песков может появиться еще больше затонувших кораблей. По словам Рона Кребера, это может произойти в заливе Байрон, который подвергся значительной эрозии. «Раньше за одну ночь там происходило по пять кораблекрушений», — рассказал он.

Остаточные явления урагана «Альфред» продолжают обрушиваться на Квинсленд и Новый Южный Уэльс, вызывая сильные ливни. Там по-прежнему действуют предупреждения о наводнениях, более 300 тысяч человек остаются без электроэнергии .