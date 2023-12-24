Шквалистый ветер в Сочи повалил более 80 деревьев, повреждены кровли более десятка домов, сообщили в городской администрации. По данным портала «Кубанские новости», один человек погиб.

Согласно сообщению в телеграм-канале администрации города, основные работы по ликвидации последствий стихии завершены.

«За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля», — сказано в сообщении.

Около 10 тысяч местных жителей остались без света из-за обрывов линий электропередачи в четырех районах города, сообщило сочинское управление МЧС.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, в устранении последствий стихии задействовали все экстренные и оперативные службы города, а также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников.

Как пишет портал «Кубанские новости», в микрорайоне Блиново упала 30-метровая ель, которая «накрыла пять припаркованных машин», а в микрорайоне Макаренко на улице 60 лет ВЛКСМ погиб молодой человек. По словам очевидцев, на него упало дерево.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара ранее объявила о штормовом предупреждении. По прогнозу синоптиков, в период с 22 по 26 декабря Краснодар могут ожидать сильный дождь со снегом, гроза и сильный ветер с порывами 20 м/с, отметили в службе.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила 23 декабря, что из-за неблагоприятных погодных условий 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. В аэропорту организовали оперативный штаб.

В воскресенье, 24 декабря, в пресс-службе заявили, что аэропорт работает по фактической погоде. Трем пассажирам задержанного из-за непогоды рейса Сочи — Москва стало плохо, они отказались от полета, говорится в сообщении аэропорта.

«По пассажирам авиакомпаниии Smartavia: после возвращения воздушного судна с запасного аэродрома, в период нормализации погодных условий, данный борт должен был вылететь по маршруту Сочи — Москва, но трое пассажиров отказались от полета, сославшись на плохое самочувствие», — сказано в сообщении.

Как отметили в администрации Сочи, неблагоприятный прогноз погоды сохраняется до конца дня 25 декабря.