Арбитражный суд вынес решение по иску «Уральских локомотивов» к ООО «Сименс мобильность» — структуре немецкой компании Siemens: ответчик обязан будет выплатить истцу неустойку за срыв контракта в размере более 1,7 млрд рублей.

Изначально в суд подавало ООО «Сименс мобильность», потребовав от «Уральских локомотивов» 1 млрд рублей задолженности по договору на поставку оборудования для электровозов 2ЭС7 («Черный гранит»). В ходе разбирательства «Уральские локомотивы» частично выполнили долговые обязательства. В результате суд взыскал с них 767 млн рублей основного долга и еще 310 млн рублей за использование чужих денежных средств.

После этого «Уральские локомотивы» выдвинули встречные исковые требования, обвинив структуру Siemens в срыве контракта и одностороннем отказе от поставки и обслуживания оборудования. Суд установил, что «Сименс мобильность» не могла выполнить условия договора из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, хотя сам договор был заключен еще до их введения.

В результате арбитраж решил, что российская структура Siemens поддержала санкции против России и отказалась исполнять свои договорные обязательства на территории страны, хотя регламент Евросоюза не запрещает это делать, если обязательства возникли до введения ограничений (а контракт был подписан до 2 марта 2022 года).

Исковые требования «Уральских локомотивов» удовлетворены в полном объеме: «Сименс мобильность» обязали заплатить неустойки на сумму свыше 1,7 млрд рублей, однако с учетом предыдущего судебного разбирательства стороны решили провести процессуальный зачет взаимных выплат.

Немецкая компания Siemens объявила об уходе из России в мае 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине, объяснив свое решение европейскими санкциями и возникшими логистическими проблемами. В РЖД тогда заверили, что обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет осуществляться «в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга».