Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отправлен под стражу до 17 марта. Такое решение принял Ленинский районный суд уральской столицы по ходатайству следствия, которое рассмотрел 24 января. Экс-чиновника, задержанного всего через 11 дней после ухода в отставку, обвиняют в коррупции.

Смирнову вменили ч. 6 ст 290 УК — получение взятки в особо крупном размере (по закону это более 1 млн рублей в денежном эквиваленте). В случае признания виновным бывшему министру грозит штраф до 5 млн рублей или в 80-100 раз больше суммы взятки, лишение права занимать определенные должности и вести определенную деятельность на срок до 15 лет, а также — как вариант — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в семь раз больше суммы взятки.

На заседании суда Смирнов заявил, что был задержан «в реанимации кардиоцентра». «Не могу ничего вспомнить», — поделился бывший чиновник. Слушание решили проводить в закрытом режиме. С такой просьбой выступила защита, указав на разглашение сведений медицинской тайны. Ведущий дело следователь согласился, отметив, что будут разглашены и данные предварительного расследования.

Интересы Смирнова в суде представляет адвокат Алексей Стадников, который много лет работал в прокуратуре, дослужился до зампрокурора района, был следователем по особо важным делам регионального управления СКР, расследовал тяжкие, особо тяжкие и экономические преступления.

Местное издание URA.ru делится неподтвержденными данными о том, что Смирнов предположительно «дал показания на вышестоящее руководство». Сначала уральские СМИ писали, что его якобы этапировали в Москву, — в основном из-за того, что в местные суды не поступало материалов по его делу. Однако URA.ru со ссылкой на свой «осведомленный источник» заверило, что экс-министр находится в Екатеринбурге, и с ним беседуют следователи по особо важным делам. «Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — пояснял собеседник издания.

Николай Смирнов начал работать в правительстве Свердловской области с 2003 года, придя на должность главного специалиста отдела энергосбережения управления науки. Через пять лет получил пост замминистра энергетики и ЖКХ, еще через несколько месяцев стал и.о. министра, а в ноябре 2011 года — министром. Смирнов считался одним из старожилов регионального кабмина: дольше него — с 2009 года — работает только глава Минспорта Леонид Рапопорт.

Сразу после отставки Смирнов признался уральским СМИ, что уходить не собирался и не предполагал, что придется писать заявление об увольнении, поскольку буквально на днях губернатор Евгений Куйвашев «хорошо и спокойно» благодарил его за работу и положительно отзывался о развитии курируемых министром отраслей.

«В то же время я понимал, что это место не вечное, все равно когда-то придется уйти. Конечно, когда работе и конкретно этому министерству было отдано почти 20 лет, переходить в любой иной статус достаточно тяжело. Но мне не 18 лет, я осознаю, что министерству и правительству надо дальше развиваться», — делился чиновник.

СМИ сначала сообщили, что Смирнов ушел «в частную структуру», потом — что он якобы приступил к работе в местном «Облкоммунэнерго». Но через несколько дней компания опровергла эту информацию, заверив, что бывший чиновник «не был трудоустроен» у них. На суде выяснилось, что перед задержанием Смирнов устроился советником директора и бенефициара крупного регионального застройщика «Брусника» Алексея Круковского.

В апреле 2024 года по обвинению в получении взятки на 2 млн рублей был задержан заместитель Смирнова Андрей Кислицын. По его делу как посредник в передаче взятки проходит экс-депутат регионального Заксобрания, советник гендиректора «Энергосбыт Плюс» и однокурсник Кислицына Павел Мякишев. По тому же делу на допрос вызывали первого заместителя Смирнова Игоря Чикризова. Какие вопросы и претензии к нему возникли у следствия, не сообщалось, но 9 декабря 2024 года он ушел с должности.

Сам Смирнов заявил URA.ru, что его увольнение никак не связано с этими проверками и арестами. По данным издания, в основу уголовного дела экс-министра могли лечь показания арестованного в конце 2024 года мэра Дегтярска Вадима Пильникова. «Пильников в своих показаниях утверждал, что передавал Смирнову деньги», — рассказал собеседник URA.ru. За неделю до дегтярского градоначальника был арестован его заместитель по ЖКХ Андрея Ильина, который, по версии следствия, подписал документы о приемке не отремонтированного водовода, а на допросе якобы признался, что подарил Пильникову новую Audi Q6.