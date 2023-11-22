Телеведущий Иван Ургант в своем телеграм-канале отверг причастность к публикации поста с горящим российским БТР, появившимся в марте 2022 года в телеграм-канале «Вечерний Ургант». Так шоумен прокомментировал слова писателя Захара Прилепина в интервью Ксении Собчак 19 ноября о том, что «отвратительнейший» пост разместил сам Ургант.

Телеведущий написал, что у шоу «Вечерний Ургант» никогда не было своего телеграм-канала. Аккаунт, который имел в виду Прилепин, по словам Урганта, ― это «канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий».

По словам Урганта, жалобы ни к чему не приводили. После публикации поста с горящим БТР Первый канал попросил службу поддержки Telegram закрыть аккаунт «Вечерний Ургант» за распространение ложной информации.

Ургант опубликовал скриншот соответствующего обращения от 12 марта от имени руководителя отдела интернет-продвижения дирекции общественных связей и интернет-вещания Первого канала. Администрация Telegram после жалобы удалила пост, но сам канал «оставила жить и здравствовать», отметил Ургант.

«Люди добрые! Святые угодники! Я никогда не писал и не выкладывал этого!!!!!!! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!» ― написал телеведущий.

Прилепин об Урганте

19 ноября на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью с писателем Захаром Прилепиным. В конце беседы журналистка спросила Прилепина, считает ли он необходимыми «культурные чистки». Она напомнила, что писатель входит в рабочую группу Госдумы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) и «нападал» на Урганта.

Прилепин заявил, что Ургант «на своем ресурсе, который его ресурс, сколько бы он там не кривлялся, поместил отвратительнейший [пост]». Когда Собчак попыталась возразить, что этот канал не имеет отношения к Урганту, писатель отметил, что в таком случае шоумен мог бы «в ту же секунду сообщить, что это не мой ресурс». «Он почему-то выглядел как его ресурс все это время, а потом вдруг оказался не его ресурс», — добавил Прилепин.

После интервью он опубликовал отдельный пост в ответ на объяснения Урганта по поводу поста с горящим БТР.

«Иван, если это действительно так: мои извинения. Дело, впрочем, как Вы понимаете, не в клипе. <…> Вы занимали и занимаете последовательно антикрымскую, антидонбасскую позицию; и уж точно вы против СВО. И это не грех, это не стыдно. Стыдно делать вид, что это незаметно. Это у Вас торчит, Иван», ― написал Прилепин.