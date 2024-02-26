Российские военные подбили на Авдеевском направлении американский танк Abrams («Абрамс») М1А2, усиленный динамической защитой, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. О поражении боевой машины также пишут российские военкоры; украинская сторона пока не подтвердила потерю.

«Бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили на Авдеевском направлении американский танк “Абрамс”», — уточнил Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, после того, как в США «увидели костры из [немецких] “Леопардов” на Запорожском фронте», все 30 поставленных Украине танков вернули «на доработку»: «на них установили активную динамическую защиту и отослали назад».

«Однако не помогло — в первом же боевом выезде “Абрамс” был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами», — добавил Сальдо.

Если информация о поражении танка подтвердится, это будет первый случай уничтожения танка «Абрамс» за время боевых действий на Украине. В октябре прошлого года сообщалось, что США поставили на Украину всю обещанную партию из 31 танка «Абрамс».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с горящим танком, заявил агентству ТАСС, что «эти танки будут гореть так же, как и другие», о чем говорили российские военные.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин, ранее заявивший о назначении премии в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что обещанные средства российским военным направят в ближайшее время.

Что пишут Z-каналы

Кадры подбитого танка опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. «Минус первый Abrams. Сначала достали янки русским FPV-дроном, а потом добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР», — написал он.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также утверждает, что «бойцы 15-й бригады поразили танк дроном-камикадзе и добили гранатометом». Канал «Два майора» пишет, что «горит “американец” не хуже “немца”».

Согласно сообщению в телеграм-канале «Архангел спецназа Z», танк M1 Abrams на протяжении пяти дней «прятался в посадке и ждал своего выхода», а украинская сторона «часто показывала видео, на которых “непобедимый” танк катается по всей линии фронта и производит выстрелы».

«Но реальность такова, что после получения команды “В бой” легендарный Abrams был уничтожен, как только выехал из укрытия. <…> Урон репутации нанесен, это факт. Такая же судьба настигла M2 Брэдли, Challenger, Leopard», — сказано в сообщении.

Бывший военный летчик и автор телеграм-канала Fighterbomber считает, что никто — в том числе и украинцы — не сомневался, что «“Абрамс” будет уничтожаться точно так же как любое другое оружие».

«Единственный интерес представляло время, когда [украинцы] решатся пустить в бой свой последний козырь и кто этот козырь побьет. Арта, мина, дроноводы, птуристы или летчики», — считает канал.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный уверен, что «уничтожение первых американских танков Abrams и шведских САУ Archer было делом времени». «С почином! По имеющимся данным, шведских “лучников” у ВСУ единиц 6-8. “Абрамсов” обещали около трех десятков», — отметил он.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в свою очередь отмечает, что сам факт того, что «Абрамсы» появились под Авдеевкой, «косвенно может говорить о том, что на купирование угрозы под Авдеевкой Киев бросает свои самые сокровенные резервы, которые скопились в 47 механизированной бригаде».

В самой 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде сообщили «Ленте.ру», что танк Abrams уничтожил боец с позывным «Рассвет». Посвященный бригаде телеграм-канал «Черные гусары» поздравил с поражением танка офицера с позывным «Коловрат» и «его парней».