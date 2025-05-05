Уроженка Тюменской области Натали Павлик войдет в состав нового правительства Германии. Она займет пост государственного министра и уполномоченного по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Об этом сообщается на сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — говорится в публикации.

Это назначение стало возможным после того, как победивший на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ подписали коалиционный договор о формировании нового правительства. Свои подписи под соглашением поставили лидер ХДС Фридрих Мерц, глава ХСС Маркус Зедер, а также сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен.

Натали Павлик родилась 26 августа 1992 года в поселке Восток Абатского района Тюменской области. Когда ей исполнилось шесть лет, ее семья эмигрировала в Германию, воспользовавшись программой для поздних переселенцев.

Политикой уроженка России начала заниматься еще в подростковом возрасте: с 15 лет она участвовала в школьных советах, а позже боролась за справедливое образование для детей с миграционными корнями.

В Германии Павлик окончила профессиональное училище имени Иоганна Филиппа Райса во Фридберге по специальности «дизайн», а затем получила степень магистра по направлению «общество и культура современности» в университете имени Юстуса Либиха в Гисене.

В 20 лет уроженка России стала депутатом городского совета Бад Наухайма. Она занималась вопросами равенства, была членом комитета по оказанию помощи молодежи, а также возглавляла молодежное отделение СДПГ в Гессене. С 2021 года Павлик является депутатом бундестага от избирательного округа Веттерау I в федеральной земле Гессен.

В 2022 году Павлик была назначена уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств. Теперь ей предстоит курировать более широкий круг вопросов, связанных с миграцией и интеграцией в стране.