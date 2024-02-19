Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена вновь баллотироваться на пост председателя ЕК. Об этом фон дер Ляйен объявила во время пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет издание Politico.

Действие мандата главы Еврокомиссии завершается в конце 2024 года. Politico отмечает, что, с одной стороны, фон дер Ляйен за пять лет на посту председателя ЕК доказала возможность справляться с разными трудностями — будь то пандемия коронавируса или украинский конфликт. Но, с другой стороны, стиль ее руководства иногда приводил к разногласиям с лидерами европейских стран, когда фон дер Ляйен принимала единоличные решения от имени Еврокомиссии по важным стратегическим вопросам.

Как передает агентство Bloomberg, выдвижение кандидатуры фон дер Ляйен произошло на фоне возможной смены руководства Евросоюза (ЕС) и угрозы всплеска популярности крайне правых идей. При этом агентство не считает очевидным однозначное переизбрание фон дер Ляйен. Победа партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в Германии увеличит шансы действующей главы ЕК переизбраться, однако ей также понадобится и одобрение всех лидеров ЕС, что может стать проблемой, пишет Bloomberg.

Также, по информации агентства, во время своего выступления на заседании партии ХДС фон дер Ляйен озвучила приоритеты для Еврокомиссии. Она обратила внимание на необходимость увеличения обороноспособности Евросоюза, а также важность ограничения нелегальной иммиграции в ЕС. Издание отметило, что новые задачи главы ЕК довольно сильно разнятся с приоритетами, озвученными в начале ее первого срока на данной должности. Тогда глава ЕК выделяла «зеленую» экологическую повестку.