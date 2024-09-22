В село Рахинка под Волгоградом из зоны специальной военной операции на Украине вернулся Дмитрий Малышев, которого ранее осудили на 25 лет лишения свободы за убийство и другие тяжкие преступления. СМИ называют его «волгоградским каннибалом» и «Сердцеедом».

О возвращении Малышева сообщает региональный портал V1 со ссылкой на главу Рахинского сельского поселения Федора Кадовбу. По его словам, это уже второй приезд мужчины в родное село.

В прошлый раз Малышев приезжал в начале 2024 года, но потом снова вернулся в зону СВО. И тогда, и сейчас его возвращение было связано с полученным ранением.

«У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно поедет», — рассказал Кадовба.

V1 отмечает, что Малышев недавно обновил фотографию профиля на своей странице в одной из социальных сетей. На снимке он, сидя в темных очках, держит в руке алюминиевую банку с неизвестным напитком. Журналисты обратили внимание на то, что в стеклах очков Малышева отражаются бассейн и пальмы.

Дмитрий Малышев входил в состав преступной группировки вместе со своими друзьями-земляками — 27-летним главарем банды Владимиром Брызгуновым и 23-летним Владимиром Морозовым. Ему самому на момент вынесения приговора было 24 года.

В декабре 2013 года сообщники задумали вместе нападать на автомобили с целью грабежа. Чтобы раздобыть оружие вдобавок к уже имевшейся у Брызгунова винтовке, они устроили засаду на полицейскую машину, но вместо нее расстреляли иномарку с сотрудником лесной охраны Алексеем Костяевым и его другом Николаем Гульбиным, которые ехали в магазин за алкоголем. Обе жертвы были убиты. Преступники оставили трупы в машине, которую столкнули в овраг.

В ходе расследования после задержания подозреваемых выяснилось, что в феврале 2014 года Малышев совершил еще одно убийство — после ссоры забил гвоздодером своего собутыльника, 46-летнего выходца из Таджикистана. Как говорилось в материалах дела, конфлик между ними возник из-за того, что знакомый предложил Малышеву «совершить акт мужеложства» и этим его разозлил.

Видео, которое сам преступник снял на камеру мобильного телефона, показало, что после убийства Малышев ножом вырезал сердце жертвы, приготовил его с овощами и съел, а также пытался накормить домашнего кота. «Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — комментировал он свои действия в кадре.

В СМИ ему дали прозвища «Сердцеед» и «волгоградский каннибал». По совокупности обвинений в 2015 году Малышев получил 25 лет лишения свободы с отбыванием 10 лет в тюрьме и оставшегося срока — в колонии строгого режима. В октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт.

«Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — объяснял он журналистам причину, по которой решил принять участие в СВО.

Малышев вошел в состав штурмового отряда «Шторм V». Это одно из специальных добровольческих штурмовых подразделений, сформированных из бывших заключённых. С лета 2022 года до февраля 2023 года это был «Проект К» в структуре ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который лично занимался вербовкой в колониях. После перехода подразделения под контроль Минобороны завербовавшиеся в него заключенные сначала получали помилование от президента после шести месяцев на передовой и по желанию могли продолжить службу по контракту. Сейчас вместо помилования им оформляют условно-досрочное освобождение (УДО).

На фронте Малышев оказался с другим бывшим заключенным — Александром Масленниковым, уроженцем города Волжского Волгоградской области, в 2019 году приговоренным к 23 годам лишения свободы за убийство и расчленение двух девушек. Преступники отбывали наказание в одной колонии и вместе подписывали контракты с Минобороны, а потом, уже на фронте, активно публиковали общие фото в соцсетях, из-за чего в СМИ появились сообщения об их «дружбе».

Родственники Малышева рассказали, что первое ранение он получил в феврале 2024 года, но уже в марте вернулся в свое подразделение. В мае 2024 года, когда с ним связались журналисты, он лежал в госпитале на реабилитации после еще одного ранения. Выяснилось, что осколки гранаты попали ему в левую руку и колено. Кроме того, у Малышева была сломана челюсть и порвана барабанная перепонка в левом ухе.