Смертельное ДТП, которое произошло ранним утром 11 января в Новосибирске, устроил 40-летний мужчина, предположительно завербовавшийся на СВО из колонии, где отбывал срок за убийство девушки, а потом сбежавший с фронта. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Экстренный НСК».

По его данным, 16 января мужчину на носилках доставили в гарнизонный военный суд, где предъявили обвинение в дезертирстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Дело об автомобильной аварии, в которую попал BMW под управлением обвиняемого, пока расследуется.

Новосибирские СМИ пишут, что в соответствии с законодательством не могут назвать имя фигуранта, но указывают на уголовное дело, по которому он якобы был осужден на 13 лет колонии. Речь идет об убийстве 25-летней Кристины Дураевой в 2012 году.

Дураева заплатила знакомым 350 тысяч рублей авансом, чтобы они купили ей автомобиль Mazda 3 в Москве и перегнали оттуда. Мужчины взяли деньги и пропали. Вскоре — в ноябре 2012 года — исчезла и сама покупательница. Впоследствии выяснилось, что она потребовала вернуть переданную им сумму или выполнить условия договора. Злоумышленники похитили ее, вывезли в гаражный кооператив района «Родники», убили, спрятали тело, а потом присвоили наличные и ювелирные украшения на 120 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с целью скрыть другое преступление и мошенничестве в крупном размере. Главный фигурант, у которого было двое подельников, на суде признал вину. его приговорили к 13,4 года колонии и выплате 800 тысяч рублей компенсации семье жертвы.

Отбывая срок, этот человек воспользовался возможностью заключить контракт на участие в специальной военной операции (СВО) и оказался в штурмовом отряде на передовой, утверждает «Экстренный НСК». Однако через некоторое время мужчина дезертировал — и, как теперь выяснилось, вернулся в родной регион.

Его личность была установлена после аварии 11 января, когда на Ипподромской улице автомобиль BMW после значительного превышения скорости налетел колесом на бордюр, потерял управление и врезался в опору городского освещения. На месте происшествия погиб 26-летний пассажир. Две 17-летние пассажирки получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации. Водитель — тот самый 40-летний мужчина — пострадал, но выжил.