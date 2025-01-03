В городе Канаш в Чувашии 2 января мужчина в костюме Деда Мороза застрелил местного предпринимателя из двуствольного оружия, сообщает телеграм-канал Mash.

«Все произошло вчера днем в Канаше. Переодетый в Деда Мороза мужчина выстрелил несколько раз из двуствольного ружья во владельца магазина — Юрия Суракина, а затем скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным Mash, от полученных ранений предприниматель скончался.

Baza отмечает, что злоумышленник до сих пор не задержан. Его личность не установлена.

«Первыми на место преступления прибыли сотрудники Росгвардии, однако убийцы в магазине уже не было. По следам сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить, что подозреваемый ушел пешком в поле, где дошел до стоящего там домика. Возле дома следы мужчины пропали. Вероятно, он скрылся на автомобиле», — пишет телеграм-канал.

По данным Baza, в городе выставлены посты ГИБДД, сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия.

Mash пишет, что убитый раньше работал в правоохранительных органах и отправил мужчину в тюрьму, когда тот вышел, то решил свести счеты.