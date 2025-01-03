В городе Канаш в Чувашии 2 января мужчина в костюме Деда Мороза застрелил местного предпринимателя из двуствольного оружия, сообщает телеграм-канал Mash.

«Все произошло вчера днем в Канаше. Переодетый в Деда Мороза мужчина выстрелил несколько раз из двуствольного ружья во владельца магазина — Юрия Суракина, а затем скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным Mash, от полученных ранений предприниматель скончался.

Кадр из видео

Baza отмечает, что злоумышленник до сих пор не задержан. Его личность не установлена.

«Первыми на место преступления прибыли сотрудники Росгвардии, однако убийцы в магазине уже не было. По следам сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить, что подозреваемый ушел пешком в поле, где дошел до стоящего там домика. Возле дома следы мужчины пропали. Вероятно, он скрылся на автомобиле», — пишет телеграм-канал.

По данным Baza, в городе выставлены посты ГИБДД, сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия.

Mash пишет, что убитый раньше работал в правоохранительных органах и отправил мужчину в тюрьму, когда тот вышел, то решил свести счеты.