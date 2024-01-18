Генерал ФСБ Василий Дворников, который с 2002 года руководил работой управления программ содействия (УПС) спецслужбы, ушел в отставку, сообщает РБК со ссылкой на близкий к ведомству источник. Эту информацию подтвердил источник RTVI в силовых органах.

Издание утверждает, что получило подтверждение информации об отставке Дворникова от другого источника, непосредственно знакомого с кадровым решением. По его словам, генерал вышел на пенсию, а его преемником временно стал первый заместитель.

Василий Дворников возглавил управление программ содействия ФСБ России в июне 2002 года, сменив на этой должности Александра Здановича, который перешел на работу в ВГТРК и стал там заместителем председателя по безопасности. До назначения Дворников был первым заместителем начальника управления, которое возглавил, а ранее руководил работой одного из отделов управления контрразведывательных операций.

Управление программ содействия ФСБ отвечает, помимо прочего, за контакты спецслужбы с журналистами, за работу с гражданами, помогающими органам информацией. В состав управления входят Центр общественных связей (ЦОС), информационно-аналитические и организационно-координирующие подразделения.