Народная артистка РСФСР, старейшая актриса МХТ им.Чехова Раиса Максимова умерла в возрасте 95-лет. Об этом агентству «Москва» сообщила невестка актрисы Елена Шойко. Информация о смерти артистки также отображена на странице с ее биографией на сайте МХТ им.Чехова.

«Раиса Викторовна скончалась. Буквально 30 минут назад это произошло», — сказала Шойко.

В разговоре с «КП» невестка актрисы рассказала, что Максимова умерла дома. По словам Шойко, артистка давно плохо себя чувствовала, а утром 11 декабря у нее резко упало давление. Максимовой вызвали скорую помощь, медики заподозрили у Максимовой пневмонию и предложили отвезти ее в инфекционную больницу.

«Но потом стало понятно: ее не довезут до больницы. Она впала в кому. В течение дня было пять скорых, врачи от нее не отходили. И до 22.00 делали все, чтобы ее реанимировать. Но видно, пришел ее срок. Она умерла у нас на руках, у себя дома. Как она хотела», — рассказала Шойко.

По словам Шойко, летом Максимова «ушла в себя, почти не вставала с постели». К началу ноября, когда актрисе исполнилось 95 лет, «силы как будто бы к ней вернулись», отметила невестка.

«Она снова вышла на сцену, о чем мечтала. Это было три недели назад. 19 ноября в Большом театре вручали Пушкинскую премию. Раиса Викторовна сыграла старую графиню Томскую в отрывке из «Пиковой дамы». Роль небольшая, она произносила всего три слова: «Тройка, семерка, туз…». На сцену ее вывез внук Митя. Но для нее это было очень важно — она хотела снова увидеть зрителей», — рассказала Шойко.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что что в конце ноября актрису выписали из больницы, где она лежала с пневмонией. Также у артистки были проблемы с сердцем, говорится в публикации.

В ноябре 2023 года телеграм-канал Mash сообщил, что Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии после жалоб на сильное головокружение, плохое состояние и слабость. Как утверждал канал, медики обнаружили у артистки анемию и низкий гемоглобин. В семье Максимовой тогда заявили, что речь идет о плановой госпитализации для переливания крови.

«Раиса Викторовна уже в возрасте, костный мозг не работает должным образом, гемоглобин падает, и периодически ей необходимо переливание крови. Мы ее госпитализируем для этого уже не первый раз», — сказала агентству «Москва» родственница актрисы.

Позже телеграм-канал «112» сообщил, что анемия у Максимовой была вызвана заболеванием крови.

«Очень ценил Табаков»: биография Раисы Максимовой

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 1946 году она окончила Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова (ныне — Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова). В том же году впервые вышла на сцену, поступив во вспомогательный состав Саратовского театра драмы имени Карла Маркса.

Вскоре Максимова перешла в Саратовский театр юного зрителя, где до 1952 года играла Джульетту, Изольду, Беатриче и другие главные роли.

«Раису Викторовну очень ценил Олег Табаков. Они земляки, оба родились в Саратове. Табаков говорил, что из-за Раисы Максимовой он пошел в артисты. Когда Табаков еще учился в школе, Раиса Максимова была звездой саратовского ТЮЗа, играла всех молодых героинь. У Олега Табакова был «именной» приставной стул — он не пропускал ни одного ее спектакля», — отмечает «КП».

В возрасте 22 лет Максимова приехала в Москву поступать в Школу-студию имени Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького, которую окончила в 1956 году. Однокурсниками актрисы были Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.

По окончании Школы-студии в 1956-м году Максимову приняли в труппу МХАТа им. Горького. Она сыграла в этом театре около трех десятков ролей, среди них несколько главных.

Первое появление Максимовой на киноэкране произошло в 1958 году, когда актриса исполнила роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот».

В 1987 году Максимова ушла в Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова. Там она участвовала в постановках «Безымянная звезда» по произведению Михаила Себастьяна, «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. В последние годы играла в спектаклях Ренаты Литвиновой.

Максимова среди прочего известна телезрителям по фильмам «Моя судьба» (1973), «Вдовы» (1976), «Послушай, не идет ли дождь…» (1999) и сериалу «Закон и порядок» (2007).