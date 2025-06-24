Двух девочек — 13 и 14 лет — нашли мертвыми в лесополосе, расположенной в 1 км от села Первая Григорьевка Оренбургской области. В региональном управлении Следственного комитета (СК) отметили, что видимых признаков криминальной смерти не установлено, ее определят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Следствие установило, что несовершеннолетние ушли из дома 22 июня около 15:00 по местному времени (13:00 мск). На протяжении двух дней продолжались масштабные поиски девочек.

МВД Оренбургской области сообщало, что поисковые мероприятия проводились на территории Сакмарского и Тюльганского районов. К ним были привлечены почти 100 человек: 60 полицейских, кинологи с собаками, восемь сотрудников СК и более 20 волонтеров. Они осмотрели около 10 гектаров площади, в том числе берег реки Чебенька, а водолазы — саму реку. Для поисков использовали также вертолет и квадрокоптеры.

Волонтеры публиковали обращение к водителям, проезжавшим в зоне поиска в период исчезновения девочек, с просьбой отсмотреть записи автомобильных видеорегистраторов — в надежде, что кто-то мог случайно заснять пропавших.

24 июня СК сообщил об обнаружении тел девочек. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства исчезновения малолетних и причины их гибели. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Проверку по факту случившегося проводит и региональная прокуратура, соответствующее поручение отдал ее руководитель Руслан Медведев. На место, в Первую Григорьевку, выехали сотрудники прокуратуры Сакмарского района и их начальник Александр Задорожнев. Задача проверяющих — помочь следователям установить причины исчезновения и обстоятельства гибели девочек, а также дать оценку работе местных органов системы профилактики.

«Комсомольская правда» пишет, что погибшие девочки — Ирина и Алина (имена изменены) дружили с раннего возраста и постоянно общались. Когда семья Алины переехала в Оренбург, общение продолжилось в социальных сетях. На днях родители девочки вернулись в Первую Григорьевку вместе с дочерью, чтобы продать дом.

Приехав в село, Алина попросилась остаться у Ирины на ночь. Отец с матерью ей не разрешили, поскольку собирались вернуться в город в тот же день, но отпустили ненадолго погулять. Около 15:00 девочки вдвоем вышли из дома. В последний раз их — тоже вместе — видели приблизительно в 17:00. Когда родители Алины поняли, что пора ехать в город, а дочь так и не вернулась, они начали звонить ей на мобильный, но трубку никто не брал.

«КП» называет Ирину «ментально больной» и указывает, что мать девочки лишили родительских прав за алкоголизм и «аморальный образ жизни». Сначала ее воспитывал отчим, но потом его отправили в колонию за тяжкое преступление, и Ирина осталась под присмотром бабушки. Ее родной отец, давно переехавший в город и снова женившийся, помогал только деньгами.

Соседи заверили, что, несмотря на описанные обстоятельства, девочка росла в благополучной обстановке. «Да, у Ирины старая больная бабушка, в этом году она перенесла две операции на ноги, но она делала все возможное для внучки», — рассказали журналистам жители села.