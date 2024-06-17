Миллиардер и основатель USM Holdings Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe. По данным представителя бизнесмена, в 2018-2022 годы банк направил властям ФРГ «серию необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях бизнесмена», говорится в пресс-релизе, предоставленном РБК представителем Усманова.

Одно из таких уведомлений, к примеру, касается предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных, пишет издание. Защита Усманова, в свою очередь, называет обвинения «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными».

В результате действия банка спровоцировали финансовые потери и ущерб репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против бизнесмена, начатых в 2022 году, говорится в пресс-релизе.

В частности, речь идет о «масштабных обысках по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А. Б. Усманову». По словам представителей бизнесмена, «обыски были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А. Б. Усманова».

Иск против банка UBS стал первым шагом в сторону выяснения обстоятельств и установления ответственности банка за причиненный ущерб, но защита Усманова «на этом не остановится, поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен», заявил представитель бизнесмена Петер Гаувайлер.Он добавил, что, учитывая ущерб, нанесенный Усманову, последствия для банка «могут быть сравнимы с цунами».

Усманов был включен в санкционный список ЕС вскоре после выхода статьи Forbes с именами российских «олигархов», которые могли бы, по оценке редакции и «экспертов», попасть в санкционный список США.

Позже он обжаловал решение стран Евросоюза в суде, но он отклонил иск предпринимателя. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Усманов заявил, что санкции Запада нанесли «огромный ущерб» его репутации. Он добавил, что они затрагивают не только его самого, но и членов его семьи, компании, в которых он является акционером, а также сотрудников этих компаний и «десятки тысяч людей», которые получали помощь через его благотворительные проекты.

Миллиардер также отказался признавать себя «олигархом» — по его словам, он не участвовал в приватизации, не получал «сомнительной помощи от государства» и работал «по рыночным ценам, в условиях прозрачности».

В январе 2024 года суд в Германии удовлетворил иск Усманова к Forbes. Окружной суд Гамбурга своим решением запретил распространять несколько утверждений из публикации издания, касающихся Усманова. В частности, под запретом оказались обвинения в «прикрытии» Путина и обслуживании его бизнес-интересов, которое в журнале выдвигалось от лица анонимного эксперта, приобретении доли мобильного оператора «МегаФон» у экс-министра связи и информации России Леонида Реймана и информация о недвижимости Усманова в Мюнхене.