Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск заявил о важности непрерывного обеспечения войск оружием, а также отметил успешные наступательные действия российских военных на большинстве направлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В штабе Шойгу заслушал доклады командующих по обстановке в зоне военной операции. Кроме того, он посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск и ознакомился планами дальнейших действий.

«Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей», — говорится в сообщении Минобороны.

Командующий Западной группировкой Евгений Никифоров отчитался министру «о высокой эффективности» штурмовых отрядов, которые работают с разведывательно-ударными и огневыми комплексами, во время прорыва обороны противника.

Шойгу поблагодарил командующих за грамотное управление войсками и призвал «активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение».

Кроме того, министр обороны проверил работу штаба группировки войск прикрытия российской госграницы и поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства.

Шойгу также рассказали об уничтожении американской системы HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов украинской армии на Краснолиманском направлении и артиллерийской системы М777 в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

До этого Шойгу посещал передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в июне 2023 года. В октябре глава ведомства посетил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении. Тогда министру доложили о выполнении поручения по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА.