В Госдуму сегодня внесут законопроект об увеличении с 1,4 млн до 3 млн рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Соавтор документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с RTVI напомнил, что действующий лимит был установлен более 10 лет назад.

Он отметил, что для укрепления уровня доверия к банковской системе максимальную сумму страхового возмещения пора пересматривать.

«Все это время “лимиты” не повышались, возможно, из-за дополнительной финансовой нагрузки, которая повлечет дополнительные риски. А зачем брать риски, если можно не брать? <…> То, что было 10 лет назад, за этот период устарело, и необходимо все актуализировать и привести в соответствие. Мы уверены, что рано или поздно все равно это будет сделано», — уверен парламентарий.

Сейчас в России финансовая система стабилизировалась, добавил Нилов, напомнив, что у отдельных банков отозвали лицензии. Действующие участники рынка, подчеркнул депутат, предпринимают «всевозможные меры, чтобы граждане свои вклады хранили в банках».

В сентябре 2024 года системе страхования вкладов исполнилось 20 лет. Максимальный размер страхового возмещения на одного вкладчика первоначально составлял 100 тыс. рублей. В 2008 году его увеличили до 700 тыс. рублей, в 2014 году вырос до 1,4 млн рублей, на этом уровне он остается и сейчас.

Как отмечается в пояснительной записке авторов инициативы, в связи с резким ростом инфляции, непредсказуемостью фондового рынка, повышением Банком России ключевой ставки до 21% банковские вклады стали надежным способом сбережения денежных средств.

По данным Банка России, на 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн рублей. С начала 2024 года они увеличивались в среднем на 700 млрд рублей ежемесячно.

Ранее зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев заявил RTVI, что система страхования вкладов «успешно работает». «Банковская система нашей страны устойчива, успешно прошла много кризисов, в том числе кризисную ситуацию 2022 года, причем ни у одного банка не была отозвана лицензия, и с 2022 года все крупные банки продолжают выполнять финансовые обязательства перед вкладчиками», — отметил депутат.

В январе 2024 года Госдума отклонила законопроект о повышении лимита страхования вкладов до 3 млн рублей, который был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области. В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку говорилось, что принятие документа может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов и увеличению ставок страховых взносов для банков.