Напавший с ножом на сверстников в краснодарской средней школе подросток вместе с родителями выдворен в Армению, передает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах, после чего подростка с родителями отправили авиарейсом в Армению.

Конфликт между учениками краснодарской школы произошел 6 декабря 2024 года. В коридоре учебного заведения один из подростков достал нож и ударил сверстника в ногу. В драке также пострадали другие ученики.

Зачинщик конфликта был задержан и отправлен в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Во время проверки его семьи выяснилось, что родители, граждане Армении, находились в России незаконно и суд принял решение об их депортации.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников учебного заведения, расследование продолжается.

В конце декабря Прикубанский суд Краснодара признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к выплате штрафа в сумме 30 тыс. руб.