Задержан подозреваемый в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой, его мотивы устанавливаются, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — говорится в телеграм-канале Волк.

Представитель ведомства отметила, что мотивы преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Накануне правительство Калужской области сообщило, что на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь мужчина, выйдя из машины, открыл стрельбу в воздух и землю. В результате выстрела в землю рикошетом легкую травму получила женщина. Региональное управление МВД уточнило, что она получила касательное ранение ноги, помощь ей была оказана на месте.

По словам наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископа Можайского Иосифа (Королева), пострадавшая — иконописец, пишет иконы для обители.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший хотел ограбить проезжавший автомобиль.

По данным Mash, задержанный стрелял из автомата Калашникова, вместе с ним у него было четыре магазина. Телеграм-канал уточнил, что в 2013 году мужчина находился в федеральном розыске, а также получил три года условно по статье «Кража, совершенная группой лиц» с испытательным сроком 2,5 года.