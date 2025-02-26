Мосгорсуд отменил приговор сотруднику Московского метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции «Печатники», сообщили РИА Новости в суде. Авария произошла в октябре 2023 года.

В материалах дела сказано, что сотрудник перегонял пустой поезд, отключил автоматическую систему регулирования скорости, не отреагировал на предупреждение системы и не осуществил экстренное торможение. В итоге наката поезда машинист сломал ногу, а несколько пассажиров второго поезда получили легкие травмы.

Сотруднику метрополитена вменили часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта») приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Кроме того, суд признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило в более чем 616 млн рублей, а для обеспечения иска арестовал две квартиры фигуранта дела.

Машинист обжаловал приговор в Мосгорсуде. При этом он не оспаривал, что совершил ошибку, но посчитал завышенной сумму ущерба. Суд согласился с его доводами.

«Выяснилось, что при оценке ущерба эксперты исходили из рыночной стоимости участвовавших в столкновении составов, а не из стоимости их ремонта», — пишет агентство.

По данным РИА Новости, если в итоге выяснится, что стоимость ремонта не превышает миллиона рублей, то дело будет прекращено. Если превышает — снова вернется в суд, но уже с корректной суммой ущерба.