Utair проводит проверку после смерти кошки на рейсе из Москвы в Турцию, сообщили RTVI в пресс-службе авиакомпании. О гибели животного сообщил ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Авиакомпания Utair искренне сожалеет о сложившейся ситуации на борту рейса UT 783 Москва — Анталья и проводит проверку случившегося. Службы авиакомпании с повышенным вниманием относятся к перевозке животных, осуществляют все меры контроля за их транспортировкой, понимая, что для животного перелет является стрессом. В 2023 году Utair перевез 15700 животных в салоне самолета, в первом квартале 2024 года в салоне было перевезено 3000 питомцев», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что на борту рейса кошка выбежала из переноски и самостоятельно перемещалась по салону.

«На рейсе присутствовали пассажиры с аллергией на животных, которые обратились к бортпроводникам с жалобой на ухудшение самочувствия и просьбой поместить животное в переноску. Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход», — сообщили в Utair.

По данным авиакомпании, на протяжении полета в салоне самолета поддерживалась «комфортная температура 24°C». «Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний, воздух в салоне самолета обновлялся каждые 3-5 минут с помощью HEPA-фильтров», — пояснили в пресс-службе.

О смерти кошки на рейсе Utair из Внуково в Анталью 2 июня сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на хозяев животного. По их словам, перелет кошки был оформлен в соответствии с регламентом, все необходимые справки на перевозку были предоставлены компании.

«Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно в глубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей итак душно, но в итоге послушались стюардессу. Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров», — рассказали они.

Члены экипажа не отреагировали на просьбы о помощи, утверждают также они. «Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы её спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировал, им было все равно. Из-за жары в салоне и у ребенка повысилась температура», — подчеркнула хозяйка кошки.

В телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры сообщается, что в связи со смертью кошки на рейсе Utair также начаты «надзорные мероприятия».