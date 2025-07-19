Бывший глава правительства России, экс-директор ФСБ Сергей Степашин сообщил ТАСС, что планирует обсудить с футболистом Федором Смоловым его драку в столичной «Кофемании». Ранее спортсмен извинился за произошедшее и рассказал, что его шантажировали из-за видео с инцидентом.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу», — сказал Степашин.

Экс-премьер входит в состав совета директоров московского «Динамо», за который Смолов играл в 2007—2015 и 2022—2024 годах.

Спортсмен также выступал за сборную России, махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». В составе московского «Локомотива» дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. В прошлом сезоне он стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.

В июле в соцсетях появилось видео, на котором Смолов избил двух людей в «Кофемании» в Москве. По информации RT, футболист утром отмечал с друзьями победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге и поссорился с некоторыми из посетителей. Сам инцидент произошел в конце мая, но стало известно лишь недавно.

Один из участников конфликта Андрей Попелуха заявил, что претензий к Смолову у него нет.

Позднее футболист принес публичные извинения за свое поведение и заявил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя». По его словам, он пытался урегулировать конфликт мирным путем, но наткнулся, по его словам, на неких вымогателей, после чего обратился в полицию.

По данным Baza, видеозаписью конфликта в «Кофемании» завладели злоумышленники, которые стали требовать от Смолова сначала 1 млн рублей, затем 3 млн, а в итоге — 20 млн. Тот отказался платить и видео попало в Сеть.

Телеграм-канал при этом отмечал, что в итоге Смолов извинился перед пострадавшим, выплатив ему 1 млн рублей.