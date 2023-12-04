Член комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Гурулев предложил увеличить срок срочной службы до двух лет. Председатель комитета Андрей Картаполов раскритиковал эту идею — он уверен, что солдат может освоить воинскую специальность за год, а второй год «будет проедать государственную еду, вместо того чтобы приносить пользу народному хозяйству». Как проходит обсуждение этой темы, — в материале RTVI.

Депутат Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале, что увеличение срока службы до двух лет позволит решить проблему с количеством призывников, а также с качеством подготовки мобилизационного ресурса.

«Еще один момент, почему нам нужно больше срочников, это если у нас сейчас воссоздадут пограничные войска, то там без срочников никак. Система пограничной службы на сегодня показала свою неэффективность, это понятно. Должны быть пограничные отряды, в каждом должны быть мотоманевренные группы — элементарный мотострелковой батальон на бронетранспортере с минометной батареей. Время изменилось, туда нужны беспилотники, средства разведки. Из числа контрактников набрать нереально, сегодня есть ряд задач, куда они нужны. Поэтому оптимальный выход — переход к двухгодичному сроку службы», — отметил он.

Депутат также выразил уверенность в том, что год службы «не дает подготовленного солдата».

«Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков, где их взять-то? Вспоминаю все эти веселые задачи от Министерства обороны, тогда, к сожалению, все докладывали, что увеличили, но это было нереально. У учебного танка за год износ ствола будет полный, он просто кончится, а где их брать-то новые? Не надо ломать голову, надо служить два года», — заключил он.

В поддержку увеличения срока службы также высказался коллега Гурулева по оборонному комитету, генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с News.ru он подчеркнул, что «вопрос об увеличении срока служба в армии назрел уже давно».

«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», — заявил Соболев.

Он также напомнил, что конечное решение по этому вопросу будет зависеть от президента России, однако предположил, что никто не будет возражать против таких изменений, если они позволят защитить суверенитет страны.

Комментируя высказывания Гурулева и Соболева для «Газеты.Ru», председатель комитета по обороне и безопасности Андрей Картаполов назвал идею о необходимости увеличения срочной службы «личным мнением» Виктора Соболева.

«Виктор Иванович Соболев говорит то, что, по его мнению, лучше для страны. Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила. Но там все было комфортно, было приятно управлять. Вот у него ностальгия по всем этим временам, видимо», — сказал Картаполов.

Глава комитета подчеркнул, что в настоящий момент нет никакой необходимости в том, чтобы молодые люди проходили два года срочной службы.

«Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность. Второй год он будет просто терять время, проедать государственную еду, вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству», — пояснил он.

Говоря о словах Гурулева, Картаполов выразил уверенность в том, что депутат «невпопад ответил», из-за чего СМИ сочли, что он придерживается того же мнения, что и Соболев: «Он не придерживается такого же мнения. У нас в комитете никто больше, кроме Виктора Ивановича Соболева, такой точки зрения не имеет».

Комментируя слова Картаполова в разговоре с RTVI, Соболев пояснил, что считает оптимальным сроком службы полтора года.

«Я скажу следующим образом. Хоть это и [сказал] председатель комитета по обороне, молодые люди, которые приходят на военную службу, прежде чем прийти в часть должны обязательно получить военно-учётную специальность. А потом они либо заключают контракт на три года, либо служат срочную службу один год. В общей сложности — это полтора года», — отметил он.

Депутат пояснил, что солдат обязательно должен побывать на учениях с боевой стрельбой, «чтобы понимать, что это такое, если ему придется защищать родину на поле боя или в зоне специальной военной операции».

«Вот этому нужно научить, а если просто военно-учётной специальности и всё… и не отрывать их от народного хозяйства… Ну, это… Извините, не буду комментировать председателя комитета», — заключил Соболев.

Бывший замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Санкт-Петербурга Владимир Аникеев в беседе с RTVI раскритиковал идею продления службы по призыву. Начал он разговор с того, что сообщил о своем увольнении из военного комиссариата. По его словам, сейчас он преподает в школе. В последний раз он давал комментарий СМИ в качестве представителя военкомата в сентябре 2023 года.

«Может быть, это и правильно, но столько должно быть учтено моментов, которые явно не хотят даже рассматривать, я боюсь, военные и Гурулев. Два года сделают — и всё, а как призыв осуществлять? А как это, а как то? Поговорил с одним товарищем, который знает, что такое военкомат — он мне просто сказал, что врачи будут в два раза больше взятки брать», — сказал Аникеев.

Он также выразил мнение, что слабое финансовое обеспечение может стать серьезной проблемой для военкоматов в случае увеличения сроков призыва.

«Каждый год военкоматы морковкой потчуют: «Через полгода вы будете получать зарплату больше». У меня, как у зама начальника отдела призыва города оклад — 15 тысяч нормально? Ну, комиссар мне платил в двойном — 100% доплачивают за секретность, ещё за что-то — до 30 тысяч. Ну ладно, у меня пенсия есть. А остальные? А работы добавится ого-го, как много», — пояснил он.