Предположительно похищенную от школы тюменского села Княжево 13-летнюю девочку нашли гаишники в Саратовской области — в автомобиле с двумя мужчинами и женщиной. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает RT. В ближайшее время несовершеннолетнюю вернут родителям. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

В Следственном управлении СКР по Тюменской области сообщили, что девочка была доставлена в отдел полиции, а взрослые, с которыми она находилась в автомобиле, «в ближайшее время будут доставлены к следователю СК для производства с ними необходимых следственных действий».

Информацию об обнаружении школьницы подтвердила и официальный представитель МВД России Ирина Волк. В своем телеграм-канале она сообщила, что местонахождение автомобиля, на котором увезли девочку, было установлено путем отслеживания его маршрута по видеокамерам.

По данным с камер видеонаблюдения, серебристая Kia Rio с двумя мужчинами — постарше, с бородкой, и помоложе — приехала к зданию школы около 09:30 по местному времени и стояла там примерно до 14:00, пока не закончились уроки. Подруги девочки рассказали журналистам, что она сама пошла к машине, улыбаясь молодому человеку, который открыл ей дверь, и села без принуждения.

Сестра школьницы заявила Инфо24, что та познакомилась со своим предполагаемым похитителем в интернете и некоторое время переписывалась, держа это общение в секрете от родителей. По словам собеседницы издания, школьница не хотела уезжать со своим интернет-знакомым, а подошла к нему «просто поговорить». После отъезда смартфон девочки стал недоступен, а из ее аккаунтов в соцсетях и мессенджерах исчезла переписка.

Очевидцы из числа жителей Княжево заявили, что видели, как автомобиль, похожий по приметам на увезшую девочку Kia Rio, покидал пределы населенного пункта. Полиция распространила ориентировку на пропавшую школьницу: рост около 170 см, вязаный шарф, кожаная куртка и штаны черного цвета.

Следственное управление СКР по Тюменской области сообщило, что по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, но не уточнило статью. Как правило, в таких случаях заводят дела об убийстве, чтобы по максимуму задействовать ресурсы для поисков ребенка. Ведомство опубликовало видеозапись с установленной возле школы камеры наблюдения — на ней запечатлен момент похищения.

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, которая не состоит на учете в органах опеки, и живет с родителями и бабушкой. Отцу и матери школьницы о ее отъезде с незнакомыми мужчинами сообщила учительница, которая видела предполагаемое похищение из окна класса.

Телеграм-канал Shot пишет, что девочку могли увезти «представители цыганской диаспоры Тюменского района» якобы с целью насильно выдать замуж. Издание URA.ru утверждает, что и сама девочка происходит из цыганской семьи. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов заявил Инфо24, что пока не получал обращений в связи с предполагаемым похищением несовершеннолетней.

Зампредседателя региональной общины цыган и глава общественной организации цыган «Штар» Гена Виноградов заверил, что представители общины не причастны к похищению девочки. Он пояснил, что цыгане не воруют детей, поскольку у них «своих некуда девать». По словам Виноградова слухи о «цыганском следе» могут распространяться из-за того, что «кто-то хочет разжечь ненависть».

«Молдавские цыгане не имеют никакого отношения к этому. Сто процентов — не наши. Сейчас звоню в Челябинск, Свердловск и другие города, чтобы разузнать кое-чего. Я заинтересован в том, чтобы помочь», — сказал Виноградов.

Как пишут местные СМИ, в Тюменской области живут молдавские, крымские и молдавские цыгане, переехавшие туда с начала 1970-х годов. Традиционно они предпочитают частные дома и, соответственно, окраины населенных пунктов или сельские поселения. Местный барон рассказывал в интервью, что женился в 13-летнем возрасте на 14-летней девочке, но потом сам добился, чтобы девочек выдавали замуж не раньше 15-16 лет.

«Цивилизация берет свое, наш народ становится более современным. Можно даже сказать, что права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70/30. У цыганок сейчас стало больше миссии, обязанностей, прав. Но обычаи и порядки наших предков мы соблюдаем и по сей день: девочки могут ходить в штанах и одеваться по-модному, как русские, только до замужества, лет так до 15. А если цыганка вышла замуж, она не имеет права так уже одеваться», — объяснял он.