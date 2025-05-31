В Москве 18-летний молодой человек прямо на улице зарезал 17-летнюю девушку, с которой раньше встречался, и совершил суицид. Об этом сообщает следственное управление СК России по городу в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, конфликт, закончившийся убийством и самоубийством, начался на почве ревности. Юноша встретил свою бывшую вечером 31 мая возле жилого дома на Бескудниковском бульваре и нанес ей как минимум одно ножевое ранение. Девушка скончалась на месте, а ее убийца после этого совершил суицид и тоже умер.

Тимирязевский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Северному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование взяла под контроль столичная прокуратура. «На месте работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин», — сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал «112» утверждает, что конфликт возник, когда молодой человек заметил девушку на улице с другим юношей и приревновал. Сначала он, по данным канала, избил соперника, потом смертельно ранил бывшую подругу и совершил суицид. В ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что спутник девушки тоже получил ранение.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия: судя по кадрам, убийство и самоубийство произошли на пешеходной дорожке и газоне возле проезжей части.