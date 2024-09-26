Один из старейших интернет-магазинов России «Плеер.ру» полностью прекратил свою работу, утверждает РБК. Закрылась единственная его физическая торговая точка в Москве, менеджеры уволились одним днем, а в телеграм-канале появилось сообщение, что отдел клиентской поддержки не работает.

Первым на прекращение работы «Плеер.ру» обратило внимание издание Shopper’s. В его материале, опубликованном 25 сентября, говорилось, что в телеграм-канале интернет-магазина появилось уведомление о том, что магазин и служба поддержки клиентов не работают «по техническим причинам». Там же был указан адрес электронной почты для отправки обращений. Аналогичная информация размещена и на сайте онлайн-ретейлера.

РБК сообщает, что единственный офлайн-магазин «Плеер.ру», который находился возле станции метро «Автозаводская» в Москве, тоже закрыт. Shopper’s со ссылкой на одного из заказчиков онлайн-ретейлера утверждает, что менеджеры «Плеер.ру» якобы «уволились одним днем».

Онлайн-магазин «Плеер.ру» появился в 2001 году, его создал Алексей Конышев. Портал предназначался для продажи, покупки и обмена музыкальной электроники — плееров, приемников, адаптеров и аккумуляторов Sony, Panasonic и других фирм. Конкуренты, как напоминает РБК, с момента создания «Плеер.ру» обвиняли его в «демпинге».

За последнее время к онлайн-магазину несколько раз возникали претензии у правоохранительных органов. В частности, летом 2018 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела в «Плеер.ру» обыски, остановив торговлю на несколько дней. В 2019 году работу «Плеер.ру» на месяц приостанавливал суд, рассматривавший обвинение в неуплате налогов.

РБК отмечает, что указанное на сайте интернет-магазина юридическое лицо менялось приблизительно каждые три года. Сейчас таковым является ООО «Восход», которое, по данным Rusprofile, принадлежит Артему Кобзарю. В 2023 году выручка компании достигла 3,1 млрд рублей (-6% по сравнению с 2022 годом), а чистая прибыль — 79 млн рублей (+91% к предыдущему году). Численность сотрудников «Восхода», судя по документам, в 2022-2023 годах снизилась со 100 до 75 человек, а кредиторская задолженность составляла 1,3 млрд рублей.

Летом 2024 года «Плеер.ру» обнародовал презентацию своих планов по превращению интернет-магазина в маркетплейс. Однако, подчеркивает РБК, неизвестно, начались ли в компании какие-то преобразования в этом направлении.

Руководитель налоговой практики юркомпании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Грибков отметил, что частая смена юридического лица при отсутствии других значительных изменений может объясняться попыткой уклониться от контрольных мероприятий, включая выездные налоговые проверки — они как раз назначаются за три предыдущих года.

«Если новое юрлицо появилось не в результате реорганизации, то согласно закону оно формально не является правопреемником предыдущего юрлица по налоговым обязательствам, пока не будет доказан умысел с целью избежания уплаты налогов путем перевода бизнеса», — пояснил эксперт.

По его словам, наиболее распространенными нарушениями со стороны работающих на розничном рынке компаний являются неполный учет выручки, наличие фиктивных контрагентов (фирм-однодневок), уклонение от выплаты НДФЛ и страховых взносов с зарплат сотрудников, а также нарушения при выдаче чеков покупателям.