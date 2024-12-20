Узбекистан объявил в международный розыск двух граждан России — 36-летнего Бислана Расаева и 31-летнего Шамиля Темирханова. Их данные опубликованы на сайте Интерпола. Мужчин подозревают в покушении на узбекских чиновников.

Речь идет о нападении на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова и руководителя Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли, уточнили в программе «Вести. Дежурная часть». Сообщается также, что Расаев и Темирханов являются уроженцами Чечни.

По данным Интерпола, мужчины обвиняются в несообщении о преступлении и его сокрытии, а также незаконном обороте и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывных устройств.

Местное издание «Взгляд.uz» пишет, что Расаев и Темирханов прибыли в Узбекистан по отдельности, один нелегально пересек границу с Кыргызстаном, а другой въехал через КПП «Достлик». Издание со ссылкой на следственные органы сообщает, что мужчины выполняли заказ. За убийство Алламжонова и Ли они должны были получить $1,5 млн.

Власти Узбекистана пока не комментировали эту информацию.

«Инструмент политической игры»

В конце октября двое неизвестных обстреляли автомобиль, в котором находился экс-сотрудник администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов. Он не пострадал.

Уже спустя сутки местные правоохранители сообщили о задержании одного подозреваемого в покушении. Но также появилась информация о том, что в деле могут быть замешаны уроженцы Чечни.

На это отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале версию о «чеченском следе» он назвал «притянутой за уши». По его мнению, этот «информационный вброс» нужно расценивать «как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами».

В конце ноября местный портал Кun.uz сообщил, что по делу о покушении на Алламжонова задержаны семь человек, в том числе гражданин Узбекистана Жавлон Юнусов, который пытался скрыться в Южной Корее. По данным издания, он был посредником между заказчиком и исполнителями. Имена других подозреваемых не раскрывались.

Объявленный в розыск Бислан Расаев уже был подозреваемым в «политическом и военном шпионаже» в Турции, а также в подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов.